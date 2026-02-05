Самый теплый день в этом году? Прогноз погоды на пятницу

Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер. Температура воздуха ночью существенно не понизится, а днём составит от −3 до −8 градусов.

В Риге 6 февраля ожидается облачная погода, временами возможен небольшой снег. При слабом до умеренного восточном ветре температура воздуха постепенно повысится до −4 градусов.