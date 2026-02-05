Посылка взяла и задымилась: переполох в сортировочном центре Omniva

В 14:26 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что при сортировке посылок в центре Omniva на улице Палласти в Таллине одна из них задымилась. В целях безопасности из здания эвакуировали 10 человек, никто не пострадал. На месте происшествия работали спасатели, скорая помощь и полиция, а движение на улице Палласти было частично перекрыто.

Прибывшие на место специалисты проверили посылку и не обнаружили в ней ничего опасного: по предварительной информации, по неизвестной причине сработала находившаяся внутри подушка безопасности от автомобильного руля, что и стало причиной хлопка и дыма. Движение было восстановлено в 16:00.

Спасатели высоко оценили действия сотрудников Omniva, которые оперативно сообщили о происшествии и следовали инструкциям по безопасности.