Бар для тех, кто устал: в Японии наливают и помогают сменить работу!

Заведение называется Tenshoku Sodan Bar. Его главная идея — дать людям возможность спокойно поговорить о работе, увольнении или смене профессии без строгих офисов и официальных собеседований.

В баре работают не обычные бармены. Напитки гостям подают специалисты по карьере. Они выслушивают посетителей и помогают разобраться, стоит ли менять работу или искать новое направление.

Причём напитки здесь предлагают бесплатно. Организаторы считают, что неформальная атмосфера помогает людям говорить откровеннее, чем на классических консультациях.

Идея появилась не случайно. В Японии сильна корпоративная культура, и многие сотрудники годами боятся признаться даже самим себе, что работа их не устраивает. По словам создателей проекта, бар должен стать безопасным местом для таких разговоров.

Посетители могут прийти просто выговориться, обсудить карьерные сомнения или получить совет о смене профессии. Никаких резюме и деловых костюмов здесь не требуется.

Необычное заведение уже вызвало большой интерес в соцсетях. Многие пользователи называют его местом, где можно честно поговорить о работе без страха осуждения.















