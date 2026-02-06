Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мать всемирно известной журналистки похищена: семья готова заплатить выкуп

Euronews 6 февраля, 2026 08:05

Пятый день идут поиски похищенной матери всемирно известной американской журналистки Саванны Гатри, сообщает Euronews. 

Чтобы вернуть свою мать, одна из самых известных журналисток США готова даже заплатить выкуп, который требуют похитители. Саванна Гатри опубликовала видеообращение, в котором заявила: её семья готова к переговорам, но сначала хочет убедиться, что 84‑летняя Нэнси Гатри жива. По словам телеведущей, сделать это непросто в мире, где искусственный интеллект позволяет легко подделывать изображения и аудиозаписи.

"Наша мать - это наш дом. Ей 84 года, поэтому ее здоровье и сердце очень хрупкие. Она постоянно испытывает боль. У нее нет лекарств. Она должна выжить и не страдать. Из СМИ мы знаем, что пришло письмо с требованиями. Мы, как семья, сделаем все возможное, мы готовы к переговорам", - сказала ведущая утреннего новостного шоу на NBC, одной из крупнейших коммерческих телесетей США.

Пожилую женщину родственники подвезли к её дому в Тусоне, штат Аризона, в прошлую субботу вечером после званого ужина. Это был последний раз, когда её видели. На следующий день Нэнси объявили в розыск. Следователи считают, что она могла быть похищена во сне. Полиция обнаружила пятна крови и следы взлома в доме.

В среду вечером в церкви в Тусоне, которую она посещала, была проведена служба, на которой молились за Нэнси. Дональд Трамп, которому Савана Гатри не раз задавала жёсткие вопросы, пообещал направить федеральных агентов, чтобы ускорить расследование.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

