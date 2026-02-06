Мать всемирно известной журналистки похищена: семья готова заплатить выкуп

Чтобы вернуть свою мать, одна из самых известных журналисток США готова даже заплатить выкуп, который требуют похитители. Саванна Гатри опубликовала видеообращение, в котором заявила: её семья готова к переговорам, но сначала хочет убедиться, что 84‑летняя Нэнси Гатри жива. По словам телеведущей, сделать это непросто в мире, где искусственный интеллект позволяет легко подделывать изображения и аудиозаписи.

"Наша мать - это наш дом. Ей 84 года, поэтому ее здоровье и сердце очень хрупкие. Она постоянно испытывает боль. У нее нет лекарств. Она должна выжить и не страдать. Из СМИ мы знаем, что пришло письмо с требованиями. Мы, как семья, сделаем все возможное, мы готовы к переговорам", - сказала ведущая утреннего новостного шоу на NBC, одной из крупнейших коммерческих телесетей США.

Пожилую женщину родственники подвезли к её дому в Тусоне, штат Аризона, в прошлую субботу вечером после званого ужина. Это был последний раз, когда её видели. На следующий день Нэнси объявили в розыск. Следователи считают, что она могла быть похищена во сне. Полиция обнаружила пятна крови и следы взлома в доме.

В среду вечером в церкви в Тусоне, которую она посещала, была проведена служба, на которой молились за Нэнси. Дональд Трамп, которому Савана Гатри не раз задавала жёсткие вопросы, пообещал направить федеральных агентов, чтобы ускорить расследование.