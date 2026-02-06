Учёные воскресили духи Древнего Египта: их уже дают нюхать посетителям музеев!

Исследователи изучили древние бальзамы и нашли в них следы летучих органических соединений - молекул, которые сохраняют аромат даже спустя тысячелетия. Именно они помогли восстановить запахи, сопровождавшие погребальные ритуалы.

Основой для работы стали четыре канопических сосуда знатной египтянки Сенетнай, жившей около 1450 года до нашей эры. Учёные создали несколько вариантов ароматов - в каждой формуле использовали примерно 20 ингредиентов.

«Биомолекулярные данные дают важные подсказки, но парфюмер должен превратить химическую информацию в полноценное обонятельное впечатление», - объяснила археохимик Барбара Хубер.

Новые разработки уже применяют в музеях. Посетителям предлагают специальные ароматические карточки, которые можно держать в руках и рассматривать, одновременно ощущая запах. Кроме того, рядом с экспозициями мумий появились стационарные станции ароматов.

По словам кураторов, запах помогает взглянуть на мумификацию иначе и лучше понять, зачем древние египтяне сохраняли тела умерших.

Учёные считают, что такие технологии могут полностью изменить музейные выставки и добавить им новые ощущения.