В ближайшие дни морозы в Латвии усилятся: обновлённый прогноз

В субботу местами ожидается небольшой снег, днем ​​во многих районах Латвии будет светить солнце. Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и утром составит -5-9 градусов, в Северном Видземе - до -13 градусов. Днем воздух потеплеет до -3-8 градусов.

В воскресенье и понедельник ожидается солнечная погода, но похолодает — в понедельник вечером во многих частях страны температура может опуститься до -20–25 градусов.

На следующей неделе Латвия окажется на границе между теплым воздухом на юге и холодным воздухом на севере. Скорее всего, теплый воздух до Латвии не дойдет. В конце недели возможны снегопады.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на следующей неделе в Латвии ожидается понижение температуры на шесть-семь градусов по сравнению с нормой, а на неделе после этого – на четыре градуса по сравнению со средним показателем за 1991-2020 годы. Временами ожидается снегопад.

