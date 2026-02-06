Госпособие на ребёнка после окончании школы: кому положено?

Согласно положениям закона «О государственных социальных пособиях» (далее – закон), государственное семейное пособие (далее – пособие) назначается лицу, которое воспитывает ребенка. Размер пособия зависит от количества воспитываемых детей, за которых лицо получает государственное семейное пособие.

Положения статьи 6 закона устанавливают, что пособие назначается за каждого ребенка, который:

- находится в возрасте от одного года до 16 лет;

- старше 16 лет, обучается в учреждении общего образования или профессионального образования либо обучается в высшем учебном заведении на очном отделении и не вступил в брак. В таком случае пособие назначается до дня, когда ребенок достигает 20-летнего возраста или вступает в брак.

Таким образом, государство будет продолжать выплачивать пособие и после окончания дочерью школы, если она поступит в высшее учебное заведение, будет обучаться на дневном отделении и не вступит в брак. В таком случае выплата пособия будет осуществляется до достижения дочерью 20-летнего возраста или до момента вступления в брак до достижения этого возраста.

Согласно информации, опубликованной на сайте Агентства государственного социального страхования, если ребенок учится в 12-м классе, который является выпускным, или на выпускном курсе профессионального образовательного учреждения, то выплата пособия прекращается с 1 июля.

Но если ребенок после окончания общего или профессионального образовательного учреждения продолжит обучение в высшем учебном заведении на очном отделении с сентября того же года, то агентство будет продолжать выплачивать пособие за него и за летние месяцы.