Подростки украли у жертвы миллионы в криптовалюте. Как их нашли?

Преступление произошло в Лондоне. Один из нападавших переоделся курьером Amazon и таким образом попал в дом жертвы. После этого подростки устроили засаду и заставили владельца криптоактивов перевести деньги на их счета.

После ограбления злоумышленники угнали автомобиль пострадавшего и скрылись. Однако на этом они не остановились. Подростки начали снимать происходящее на видео и публиковать ролики в Snapchat.

Именно соцсети стали одной из зацепок для следствия. Полиция обнаружила банду и начала преследование по трассе М1 в графстве Нортгемптоншир. Погоня закончилась задержанием всех участников преступления.

Выяснилось, что нападавшие приехали из Шеффилда. Возраст участников банды составил 16-17 лет. Суд приговорил подростков к суммарному сроку в 16 лет содержания в молодёжных исправительных учреждениях.

Похищенную криптовалюту удалось вернуть владельцу.