В Москве пытались убить генерала ГРУ: СМИ

Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба, отмечают СМИ.

В 2017 году Алексееву было присвоено звание Героя России.

Неизвестный, как сообщили в СКР, несколько раз выстрелил в Алексеева в одном из жилых домов на Волоколамском шоссе, после чего скрылся с места происшествия.

«Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц», — цитируют СМИ официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В связи с нападением на генерала возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Официальной информации о состоянии Алексеева и тяжести ранений нет. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что состояние генерала оценивается как тяжелое.

Летом 2023 года он участвовал в переговорах с основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным во время мятежа.

В СМИ Алексеева называли его одним из главных кураторов российских «добровольческих» формирований в Украине.

Это не первое покушение на высокопоставленного российского военного с начала войны России против Украины.

В декабре 2025 года в Москве произошел взрыв в легковом автомобиле, в результате которого получил тяжелые ранения и умер генерал Фанил Сарваров, возглавлявший управление оперативной подготовки российского Генштаба.

В апреле прошлого года взорвали генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, а в декабре 2024 года — генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова.

24 июля 2024 года во дворе дома на улице Синявинской в Москве произошел взрыв под джипом Toyota Land Cruiser Prado, пострадали владелец автомобиля — офицер ГРУ Минобороны России — и его жена. Они выжили, военному оторвало ступни ног, его фамилию власти не называли.

