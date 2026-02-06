Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
В Москве пытались убить генерала ГРУ: СМИ

6 февраля, 2026

Неизвестный пытался застрелить в Москве генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на Следственный комитет России.

Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба, отмечают СМИ.

В 2017 году Алексееву было присвоено звание Героя России.

Неизвестный, как сообщили в СКР, несколько раз выстрелил в Алексеева в одном из жилых домов на Волоколамском шоссе, после чего скрылся с места происшествия.

«Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц», — цитируют СМИ официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В связи с нападением на генерала возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Официальной информации о состоянии Алексеева и тяжести ранений нет. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что состояние генерала оценивается как тяжелое.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Летом 2023 года он участвовал в переговорах с основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным во время мятежа.

В СМИ Алексеева называли его одним из главных кураторов российских «добровольческих» формирований в Украине.

Это не первое покушение на высокопоставленного российского военного с начала войны России против Украины.

В декабре 2025 года в Москве произошел взрыв в легковом автомобиле, в результате которого получил тяжелые ранения и умер генерал Фанил Сарваров, возглавлявший управление оперативной подготовки российского Генштаба.

В апреле прошлого года взорвали генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, а в декабре 2024 года — генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова.

24 июля 2024 года во дворе дома на улице Синявинской в Москве произошел взрыв под джипом Toyota Land Cruiser Prado, пострадали владелец автомобиля — офицер ГРУ Минобороны России — и его жена. Они выжили, военному оторвало ступни ног, его фамилию власти не называли.

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

