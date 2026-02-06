США и Россия возобновят работу канала связи военных ведомств

Взаимодействие по военным вопросам между Вашингтоном и Москвой было приостановлено в конце 2021 года, за несколько месяцев до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Трамп с самого начала вёл кампанию за скорейшее завершение войны. Но многое из того, что он предлагал, соответствовало интересам Кремля, включая территориальные уступки со стороны Украины по любому потенциальному соглашению о прекращении огня.

Восстановленные каналы связи "обеспечат постоянный контакт между военными, пока стороны продолжают работать над достижением прочного мира", говорится в заявлении Европейского командования США.

О соглашении было объявлено после того, как официальные лица США и России провели переговоры в эмиратской столице Абу-Даби, где также проходила трёхсторонняя встреча с участием Украины, направленная на прекращение войны. На ней была заключена новая сделка по обмену пленными, а также достигнуто соглашение о будущих переговорах.

Восстановление военного канала связи знаменует собой попытку ослабить напряжённость, которая резко возросла после начала войны, и избежать столкновений между США и Россией. Это произошло в контексте того, что 5 февраля истёк срок действия американо-российского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ илли СНВ-III).

В одном из таких инцидентов американские военные заявили, что в марте 2023 года потеряли беспилотник MQ-9 Breacher в Чёрном море, после того как пара российских истребителей сбросила на него топливо, а затем один из них задел его винт БПЛА, когда тот летел в международном воздушном пространстве.

Москва отрицает, что её самолеты сбили беспилотник, утверждая, что он упал, совершая резкий манёвр. Кремль заявил, что его силы отреагировали на нарушение бесполетной зоны, установленной им в районе Крыма.

Прорыва на мирных переговорах в Абу-Даби не случилось

К делегациям из Москвы и Киева присоединились спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, по словам присутствовавшего на встрече главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Официальные лица не предоставили никаких подробностей о прогрессе в обсуждениях, хотя это уже второй раунд переговоров, проходящий в том же месте. Делегации России, Украины и США встречались в Абу-Даби после завершения Всемирного экономического форума в Давосе, в прошлом месяце, чтобы обсудить варианты мирного урегулирования.

Украинский солдат идет перед толпой людей после возвращения из плена в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной, четверг, 5 февраля 2026 года Sergei Grits/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

В четверг Москва и Киев объявили, что достигли договорённости об обмене пленными. Министерство обороны России заявило, ему были переданы 157 пленных военнослужащих, а также трое граждан России и Украины, захваченных во время вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

Украина заявила, что в ответ получила 150 военнослужащих. По словам властей, освобождённые в целом находятся в "тяжелом психологическом состоянии", у некоторых - критический недостаток веса.

Зеленский требует гарантий безопасности

Обмен произошел в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 55 000 украинских военнослужащих погибли в боях во время вторжения России. Последний раз украинский лидер называл точную цифру в начале 2025 года - 46 000 солдат.

Он также добавил, что есть большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести, многие из них - гражданские лица. Эта цифра соотносится с недавним докладом, опубликованным организацией Human Rights Watch, в котором говорится, что число российских операций, направленных против мирных жителей или убивающих их, выросло на 31 % в прошлом году.

По данным Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине, с начала войны по декабрь 2025 года почти 15 000 украинских гражданских лиц были убиты и чуть более 40 000 получили ранения.

Зеленский неоднократно заявлял, что его стране нужны гарантии безопасности от США и Европы, чтобы сдержать любые послевоенные российские атаки.

Украинцы должны чувствовать, что есть реальный прогресс на пути к миру, а "не к сценарию, в котором русские используют все в своих интересах и продолжают свои удары", - написал Зеленский в своих социальных сетях в среду.