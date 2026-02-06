Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
США и Россия возобновят работу канала связи военных ведомств

Euronews 6 февраля, 2026 11:49

Мир 0 комментариев

США и Россия договорились о возобновлении диалога на высоком уровне между военными ведомствами впервые за более чем четыре года. Ряд аналитиков называет это очередным признаком потепления отношений между двумя странами после возвращения президента США Дональда Трампа в Овальный кабинет.

Взаимодействие по военным вопросам между Вашингтоном и Москвой было приостановлено в конце 2021 года, за несколько месяцев до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Трамп с самого начала вёл кампанию за скорейшее завершение войны. Но многое из того, что он предлагал, соответствовало интересам Кремля, включая территориальные уступки со стороны Украины по любому потенциальному соглашению о прекращении огня.

Восстановленные каналы связи "обеспечат постоянный контакт между военными, пока стороны продолжают работать над достижением прочного мира", говорится в заявлении Европейского командования США.

О соглашении было объявлено после того, как официальные лица США и России провели переговоры в эмиратской столице Абу-Даби, где также проходила трёхсторонняя встреча с участием Украины, направленная на прекращение войны. На ней была заключена новая сделка по обмену пленными, а также достигнуто соглашение о будущих переговорах.

Восстановление военного канала связи знаменует собой попытку ослабить напряжённость, которая резко возросла после начала войны, и избежать столкновений между США и Россией. Это произошло в контексте того, что 5 февраля истёк срок действия американо-российского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ илли СНВ-III).

В одном из таких инцидентов американские военные заявили, что в марте 2023 года потеряли беспилотник MQ-9 Breacher в Чёрном море, после того как пара российских истребителей сбросила на него топливо, а затем один из них задел его винт БПЛА, когда тот летел в международном воздушном пространстве.

Москва отрицает, что её самолеты сбили беспилотник, утверждая, что он упал, совершая резкий манёвр. Кремль заявил, что его силы отреагировали на нарушение бесполетной зоны, установленной им в районе Крыма.

Прорыва на мирных переговорах в Абу-Даби не случилось

К делегациям из Москвы и Киева присоединились спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, по словам присутствовавшего на встрече главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

Официальные лица не предоставили никаких подробностей о прогрессе в обсуждениях, хотя это уже второй раунд переговоров, проходящий в том же месте. Делегации России, Украины и США встречались в Абу-Даби после завершения Всемирного экономического форума в Давосе, в прошлом месяце, чтобы обсудить варианты мирного урегулирования.

Украинский солдат идет перед толпой людей после возвращения из плена в результате обмена военнопленными между Россией и Украиной, четверг, 5 февраля 2026 года Sergei Grits/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
В четверг Москва и Киев объявили, что достигли договорённости об обмене пленными. Министерство обороны России заявило, ему были переданы 157 пленных военнослужащих, а также трое граждан России и Украины, захваченных во время вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

 Украина заявила, что в ответ получила 150 военнослужащих. По словам властей, освобождённые в целом находятся в "тяжелом психологическом состоянии", у некоторых - критический недостаток веса.

Зеленский требует гарантий безопасности

Обмен произошел в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 55 000 украинских военнослужащих погибли в боях во время вторжения России. Последний раз украинский лидер называл точную цифру в начале 2025 года - 46 000 солдат.

Он также добавил, что есть большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести, многие из них - гражданские лица. Эта цифра соотносится с недавним докладом, опубликованным организацией Human Rights Watch, в котором говорится, что число российских операций, направленных против мирных жителей или убивающих их, выросло на 31 % в прошлом году.

По данным Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине, с начала войны по декабрь 2025 года почти 15 000 украинских гражданских лиц были убиты и чуть более 40 000 получили ранения.

Зеленский неоднократно заявлял, что его стране нужны гарантии безопасности от США и Европы, чтобы сдержать любые послевоенные российские атаки.

Украинцы должны чувствовать, что есть реальный прогресс на пути к миру, а "не к сценарию, в котором русские используют все в своих интересах и продолжают свои удары", - написал Зеленский в своих социальных сетях в среду.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов
И снова о мошенниках — они повсюду: юристы предупреждают, как избежать поддельных сайтов

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

