В целях предосторожности из оборота отзывают несколько молочных смесей для малышей

Европейская комиссия, основываясь на оценке риска Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA), снизила допустимый уровень токсина цереулида в молочных смесях для младенцев.

Оценка была проведена после того, как выяснилось, что в ряде молочных смесей использовалось загрязнённое сырьё, в результате чего в определённых партиях смесей был превышен допустимый уровень цереулида, что создавало угрозу здоровью потребителей.

Цереулид — это токсин, который может производить микроорганизм Bacillus cereus, если при производстве продукта не были полностью соблюдены все требования надлежащей производственной практики.

В нескольких странах мира были отозваны загрязнённые партии продуктов «Nestle» и «Aptamil», однако, как убедилась Продовольственная и ветеринарная служба (PVD), в Латвии эти партии в продаже не находились.

Учитывая новые допустимые нормы содержания цереулида в молочных смесях для младенцев, производители молочных смесей в настоящее время пересматривают свою продукцию, проводя лабораторные тесты, чтобы убедиться, что продукты соответствуют новым нормам Евросоюза.

Распространитель продуктов «Aptamil» и «Tutteli» в Латвии — компания «Nutricia» — сообщила Продовольственной и ветеринарной службе, что, хотя в распространяемой ею продукции новые допустимые нормы цереулида не превышены, в целях предосторожности она отзывает с рынка партии продукции, в которых показатель токсина относительно близок к новой допустимой норме.

Из торговли отозваны следующие партии продукции:

Также компания «Sanitex» в целях предосторожности отзывает у продавцов молочную смесь «Nestle NAN Optipro Plus 1», 800 г, с номером партии: 53410346AF. Срок годности продукта — 31 декабря 2027 года.