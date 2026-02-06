Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Время может быть иллюзией — учёные ищут способ доказать невозможное!

6 февраля, 2026

Наука 0 комментариев

Учёные всерьёз обсуждают идею, которая звучит как научная фантастика — возможно, времени вообще не существует. Физики пытаются проверить гипотезу, согласно которой ощущение движения времени создаётся квантовыми процессами.

Несмотря на то что люди постоянно ориентируются на часы, наука до сих пор не может точно объяснить, почему время движется только вперёд. Даже теория относительности Альберта Эйнштейна лишь показала, что время может замедляться или ускоряться, но не объяснила сам механизм его течения.

Одна из самых смелых теорий появилась ещё в 1980-х годах. Согласно ей, Вселенная может существовать вне времени, а ощущение его движения возникает благодаря квантовой запутанности — явлению, при котором частицы остаются связанными независимо от расстояния между ними.

Долгое время эта гипотеза считалась красивой, но недоказуемой. Однако современные технологии начали менять ситуацию. Учёные теперь используют сверхточные атомные часы и эксперименты с квантовыми частицами, чтобы проверить, действительно ли время может быть лишь побочным эффектом физических процессов.

Исследователи также предполагают, что ключ к разгадке могут скрывать чёрные дыры. Эти космические объекты способны настолько искажать пространство и время, что позволяют наблюдать экстремальные физические явления.

Пока окончательного ответа нет. Но если гипотеза подтвердится, представления людей о реальности могут измениться радикально — вплоть до понимания того, что прошлое, настоящее и будущее могут существовать одновременно.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

