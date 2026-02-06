Время может быть иллюзией — учёные ищут способ доказать невозможное!

Несмотря на то что люди постоянно ориентируются на часы, наука до сих пор не может точно объяснить, почему время движется только вперёд. Даже теория относительности Альберта Эйнштейна лишь показала, что время может замедляться или ускоряться, но не объяснила сам механизм его течения.

Одна из самых смелых теорий появилась ещё в 1980-х годах. Согласно ей, Вселенная может существовать вне времени, а ощущение его движения возникает благодаря квантовой запутанности — явлению, при котором частицы остаются связанными независимо от расстояния между ними.

Долгое время эта гипотеза считалась красивой, но недоказуемой. Однако современные технологии начали менять ситуацию. Учёные теперь используют сверхточные атомные часы и эксперименты с квантовыми частицами, чтобы проверить, действительно ли время может быть лишь побочным эффектом физических процессов.

Исследователи также предполагают, что ключ к разгадке могут скрывать чёрные дыры. Эти космические объекты способны настолько искажать пространство и время, что позволяют наблюдать экстремальные физические явления.

Пока окончательного ответа нет. Но если гипотеза подтвердится, представления людей о реальности могут измениться радикально — вплоть до понимания того, что прошлое, настоящее и будущее могут существовать одновременно.