Дуров заявил о угрозе интернет свободе в Испании — правительство ответило усилением контроля!

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 14:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Громкий цифровой конфликт вспыхнул между основателем Telegram Павлом Дуровым и властями Испании. Поводом стало массовое сообщение, которое предприниматель неожиданно разослал пользователям приложения по всей стране.

В обращении Дуров раскритиковал планы правительства ограничить использование социальных сетей подростками младше 16 лет. Также обсуждается усиление ответственности интернет платформ за вредный и экстремистский контент.

По словам предпринимателя, обязательная проверка возраста пользователей может привести к отслеживанию личности каждого человека и открыть путь к масштабному сбору данных. Он также предупредил, что усиление ответственности платформ может заставить их удалять любой спорный контент, включая политические мнения и журналистские материалы.

Испанские власти ответили резко. Представители правительства заявили, что массовое сообщение стало попыткой подорвать доверие к государственным институтам. По их мнению, ситуация показывает необходимость более строгого контроля цифровых платформ.

Конфликт разворачивается на фоне растущего давления европейских стран на технологические компании. Ряд государств уже обсуждают новые ограничения для соцсетей и усиление регулирования онлайн контента. Например, Австралия ранее стала первой страной, которая запретила доступ к социальным платформам детям младше 16 лет.

 

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

