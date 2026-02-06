Дуров заявил о угрозе интернет свободе в Испании — правительство ответило усилением контроля!

В обращении Дуров раскритиковал планы правительства ограничить использование социальных сетей подростками младше 16 лет. Также обсуждается усиление ответственности интернет платформ за вредный и экстремистский контент.

По словам предпринимателя, обязательная проверка возраста пользователей может привести к отслеживанию личности каждого человека и открыть путь к масштабному сбору данных. Он также предупредил, что усиление ответственности платформ может заставить их удалять любой спорный контент, включая политические мнения и журналистские материалы.

Испанские власти ответили резко. Представители правительства заявили, что массовое сообщение стало попыткой подорвать доверие к государственным институтам. По их мнению, ситуация показывает необходимость более строгого контроля цифровых платформ.

Конфликт разворачивается на фоне растущего давления европейских стран на технологические компании. Ряд государств уже обсуждают новые ограничения для соцсетей и усиление регулирования онлайн контента. Например, Австралия ранее стала первой страной, которая запретила доступ к социальным платформам детям младше 16 лет.