Нарасхват! Как люди в морозы гранулы разбирают — впечатляющее видео

Мы уже писали ранее, что во время морозов наблюдался дефицит брикетов для печей и каминов.

Как оказалось, гранулы для топливных котлов тоже разбираются в один миг.

"А дамам уступить? Мужики по три пакета за раз. Depo на Улманя гатве, 15:20", - подписал видео автор.

Комментарии к видео демонстрируют активное обсуждение – некоторые отмечают, что ситуация напоминает прошлые годы, когда во время кризисов массово раскупали гречку, соль или туалетную бумагу.

"Бесплатно раздают, или что?", - шутят люди.

Другие подчеркивают, что подобная ситуация может послужить уроком на будущее – гранулы следует покупать своевременно, например, летом, когда цены обычно ниже, и товар доступен без очередей.