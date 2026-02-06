Реорганизация детских садов в Риге больше всего затронет Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс

Кирсис объяснил, что реформы необходимы, поскольку число зарегистрированных новорожденных в Риге резко сократилось за последние семь лет. В 2018 году было зарегистрировано 6500 детей, а в прошлом году – 3700.

«Снижение очень серьезное, более 40%. Понятно, что мы не можем оставаться без изменений в сети дошкольных учреждений и школ. Наша сеть довольно большая, у нас 95 школ, а садиков 150 в 180 местах», – прокомментировала Кирсис.

Вице-мэр Риги пояснил, что в нескольких детских садах планируется объединить руководство, что позволит сэкономить средства. Среди этих детских садов есть также детские сады по адресу Slokas iela 126 и Slokas iela 126a, для сохранения которых на сайте «Manabalss.lv» собираются подписи. Кирсис указал, что эти два детских сада в настоящее время «буквально разделены забором». По его мнению, беспокойство родителей в данном случае не имеет оснований, поскольку планируется только объединить руководство детских садов, а места предоставления услуг физически останутся.

К тому же из-за нехватки педагогов ни один воспитатель, который захочет продолжить работу, не потеряет место после запланированных изменений в сети муниципальных детских садов.

Закрыть же планируется 10 садиков.