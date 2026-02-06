Коррупция на рынке: экс-сотрудник и работник Rīgas Centrāltirgus попались на взятках

KNAB завершил расследование дела о взяточничестве в АО «Rīgas Centrāltirgus». По данным бюро, бывший должностной сотрудник предприятия и один из работников получили 4 500 евро взяток от трёх физических лиц за содействие в заключении договоров аренды и предоставлении торговых мест в обновлённом павильоне. Полученные деньги они поделили поровну.

KNAB передал материалы дела в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование против двух бывших сотрудников рынка за получение взяток и против трёх лиц — за дачу взятки. Также инициировано применение мер воздействия к трём юридическим лицам. Это уже седьмое уголовное дело с 2008 года, связанное с коррупцией в Рижском центральном рынке.