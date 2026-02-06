Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Коррупция на рынке: экс-сотрудник и работник Rīgas Centrāltirgus попались на взятках

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 13:32

Бюро по предотвращению и борьбе в коррупцией (KNAB) передал в прокуратуру уголовное дело в по поводу предполагаемого подкупа сотрудников AS «Rīgas Centrāltirgus» с целью получения торговых площадей в отремонтированном овощном павильоне, сообщил KNAB на свое странице в Твиттере/X.

KNAB завершил расследование дела о взяточничестве в АО «Rīgas Centrāltirgus». По данным бюро, бывший должностной сотрудник предприятия и один из работников получили 4 500 евро взяток от трёх физических лиц за содействие в заключении договоров аренды и предоставлении торговых мест в обновлённом павильоне. Полученные деньги они поделили поровну.

KNAB передал материалы дела в прокуратуру с предложением начать уголовное преследование против двух бывших сотрудников рынка за получение взяток и против трёх лиц — за дачу взятки. Также инициировано применение мер воздействия к трём юридическим лицам. Это уже седьмое уголовное дело с 2008 года, связанное с коррупцией в Рижском центральном рынке.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

