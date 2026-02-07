Выяснилось, что страна из-за миграции хронически теряет и без того малочисленную молодёжь. Уезжают больше, чем к нам приезжают в этой возрастной группе, уже многие годы. Утечка талантов, будущих налогоплательщиков и будущих родителей идет постоянно.

Первый график: данные по уехавшим и приехавшим в Латвию по возрастным группам за 2024 год; в другие годы — примерно та же картина (источник — CSP).

На втором графике — разница между количеством приехавших и уехавших людей в возрасте от 15 до 29 лет.

В этом графике есть чёткий ответ на вопрос, почему застой ведёт к ещё большему застою.