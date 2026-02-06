Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Грабь, убивай, топчи гусей: в Британии оправдали пропалестинских грабителей, ведь они «хотели добра»

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 11:36

Мир 0 комментариев

Шесть активистов пропалестинской организации Palestine Action были оправданы по обвинению в грабеже с отягчающими обстоятельствами после налета на британский офис израильской оборонной компании Elbit Systems в Бристоле. Соответствующее решение вынесли присяжные Королевского суда Вулвича.

Речь идет о Сэмюэле Корнере, Леоне Камио, Фатеме Раджвани, Зои Роджерс, Шарлотте Хед и Джордане Девлине. Их обвиняли в нападении на предприятие Elbit Systems в ранние часы 6 августа 2024 года. По версии следствия, активисты применяли или угрожали применением насилия, а также использовали кувалды в качестве оружия после того, как фургон протаранил ограждение завода.

Присяжные полностью оправдали всех шестерых по обвинению в грабеже с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, Раджвани, Роджерс и Девлин были признаны невиновными по делу о насильственных беспорядках. Вместе с тем жюри не смогло прийти к единому мнению по обвинениям в умышленном повреждении имущества, выдвинутым против всех подсудимых.

Отдельно рассматривалось дело Сэмюэла Корнера, которого обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений сержанту полиции Кейт Эванс. По словам офицера, во время задержания одной из активисток она получила удар кувалдой в нижнюю часть спины, в результате чего у нее был диагностирован перелом поясничного отдела позвоночника. Из-за травмы полицейская не могла выходить на службу в течение трех месяцев. Однако и по этому эпизоду вердикт вынесен не был.

Также присяжные не пришли к решению по обвинению в массовых беспорядках в отношении Камио, Корнера и Хед. После оглашения вердиктов подсудимые обнялись на скамье подсудимых, а их сторонники приветствовали решение суда с публичной галереи.

Как следует из материалов дела, на видеозаписях, продемонстрированных суду, группа людей в красных комбинезонах и белых касках ворвалась на территорию завода около 3:30 утра. На кадрах с нагрудной камеры охранника видно, как трое участников акции кричат в его адрес оскорбления, при этом один из них держит зажженную ракету, а двое других — кувалды. По данным обвинения, именно Шарлотта Хед на фургоне протаранила ограждение и использовала автомобиль как таран, чтобы проникнуть на территорию предприятия.

Прокуратура утверждала, что активисты стремились нанести максимальный ущерб и получить информацию о компании. Охранники заявили, что подверглись нападению, а одного из них облили пеной из огнетушителя. Подсудимые, за исключением Девлина, признали факт незаконного проникновения и порчи имущества, включая компьютеры и дроны, однако настаивали, что не планировали причинять вред людям.

Адвокат Раджив Менон заявил, что группа не ожидала появления охраны и была дезориентирована. Сами активисты утверждали, что искренне верили: их акция поможет привлечь внимание к ситуации в секторе Газа.

Совещание присяжных длилось более 36 часов и, по словам судьи Джонсона, проходило напряженно. В итоге он сообщил жюри, что дальнейшие обсуждения не приведут к существенным изменениям. Судебный процесс продолжался около 12 недель, а присяжные были освобождены от исполнения гражданского долга на десять лет.

Во время разбирательства вокруг здания суда появились плакаты с лозунгами о «справедливости присяжных» и праве жюри выносить вердикт, руководствуясь совестью. Обвинение заявило, что полиция пыталась их снимать, однако плакаты продолжали появляться. Один из присяжных даже сообщил суду, что расценил это как попытку давления. Судья подчеркнул, что эти действия не связаны с подсудимыми и не могут быть использованы против них.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Важно

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать