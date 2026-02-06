Грабь, убивай, топчи гусей: в Британии оправдали пропалестинских грабителей, ведь они «хотели добра»

Речь идет о Сэмюэле Корнере, Леоне Камио, Фатеме Раджвани, Зои Роджерс, Шарлотте Хед и Джордане Девлине. Их обвиняли в нападении на предприятие Elbit Systems в ранние часы 6 августа 2024 года. По версии следствия, активисты применяли или угрожали применением насилия, а также использовали кувалды в качестве оружия после того, как фургон протаранил ограждение завода.

Присяжные полностью оправдали всех шестерых по обвинению в грабеже с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, Раджвани, Роджерс и Девлин были признаны невиновными по делу о насильственных беспорядках. Вместе с тем жюри не смогло прийти к единому мнению по обвинениям в умышленном повреждении имущества, выдвинутым против всех подсудимых.

Отдельно рассматривалось дело Сэмюэла Корнера, которого обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений сержанту полиции Кейт Эванс. По словам офицера, во время задержания одной из активисток она получила удар кувалдой в нижнюю часть спины, в результате чего у нее был диагностирован перелом поясничного отдела позвоночника. Из-за травмы полицейская не могла выходить на службу в течение трех месяцев. Однако и по этому эпизоду вердикт вынесен не был.

Также присяжные не пришли к решению по обвинению в массовых беспорядках в отношении Камио, Корнера и Хед. После оглашения вердиктов подсудимые обнялись на скамье подсудимых, а их сторонники приветствовали решение суда с публичной галереи.

Как следует из материалов дела, на видеозаписях, продемонстрированных суду, группа людей в красных комбинезонах и белых касках ворвалась на территорию завода около 3:30 утра. На кадрах с нагрудной камеры охранника видно, как трое участников акции кричат в его адрес оскорбления, при этом один из них держит зажженную ракету, а двое других — кувалды. По данным обвинения, именно Шарлотта Хед на фургоне протаранила ограждение и использовала автомобиль как таран, чтобы проникнуть на территорию предприятия.

Прокуратура утверждала, что активисты стремились нанести максимальный ущерб и получить информацию о компании. Охранники заявили, что подверглись нападению, а одного из них облили пеной из огнетушителя. Подсудимые, за исключением Девлина, признали факт незаконного проникновения и порчи имущества, включая компьютеры и дроны, однако настаивали, что не планировали причинять вред людям.

Адвокат Раджив Менон заявил, что группа не ожидала появления охраны и была дезориентирована. Сами активисты утверждали, что искренне верили: их акция поможет привлечь внимание к ситуации в секторе Газа.

Совещание присяжных длилось более 36 часов и, по словам судьи Джонсона, проходило напряженно. В итоге он сообщил жюри, что дальнейшие обсуждения не приведут к существенным изменениям. Судебный процесс продолжался около 12 недель, а присяжные были освобождены от исполнения гражданского долга на десять лет.

Во время разбирательства вокруг здания суда появились плакаты с лозунгами о «справедливости присяжных» и праве жюри выносить вердикт, руководствуясь совестью. Обвинение заявило, что полиция пыталась их снимать, однако плакаты продолжали появляться. Один из присяжных даже сообщил суду, что расценил это как попытку давления. Судья подчеркнул, что эти действия не связаны с подсудимыми и не могут быть использованы против них.