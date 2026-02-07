«Аномально» высокие зарплаты: кто и за что получает их в Латвии? (СПИСОК)

Только что в публичном пространстве появилась свежая новость об «аномально» высоких зарплатах руководства латвийских университетов. Я беру слово «аномально» в кавычки, потому что это очень относительное понятие. То, что является нормой для одного человека, может быть аномальным для другого.

Декабрьская зарплата (брутто) ректора Латвийского университета (ЛУ) Гундарса Берзиньша составила 21 775,62 евро; проректора по учебной работе Кристине Страда-Розенберги — 15 293,78 евро; проректора по развитию Энно Энце — 12 400,00 евро, а декана факультета экономики и социальных наук Яниса Прида — 13 041,28 евро.

Давайте будем объективны. Платить за руководство крупнейшего и самого престижного университета Латвии относительно небольшую зарплату было бы не только неприлично, но и неправильно, потому что таким образом обществу был бы дан неверный сигнал – образование и наука не являются приоритетом в нашей стране. С другой стороны, я бы также хотел ожидать некоторой позитивной динамики в этом «приоритетном» деле образования и науки.

Каково место латвийского высшего образования в мире, и как оно изменилось за последние годы? Ни Латвийский университет, ни какое-либо другое латвийское высшее учебное заведение пока не смогли войти в первую тысячу мирового рейтинга университетов Times Higher Education (THE). Давайте послушаем эти слова. Дело не в первой сотне или втором месте. Дело в первой тысяче. В число тысячи лучших университетов мира не входит ни одно латвийское высшее учебное заведение.

Но как же те самые истории, которые каждый Новый год повторяются из уст наших высших чиновников о выдающихся достижениях латышей, в том числе в науке? Что это за «выдающиеся достижения», если мы даже не входим в первую тысячу, хотя и считаем себя принадлежащими к развитому западному миру? Мы смотрим на многие другие, не западные страны с едва скрываемым презрением «сверху».

В отличие от «высокообразованной» Латвии, в этих странах (Малайзия, Индия, Саудовская Аравия и другие) десятки университетов входят в тысячу лучших. Не говоря уже о многочисленных университетах в Китае и Корее, которые входят не в тысячу лучших, а в сотню лучших.

Конечно, нельзя сравнивать население Латвии с населением упомянутых азиатских стран. Там гораздо больше возможностей для отбора и привлечения местных ученых. Там гораздо больше ресурсов для привлечения иностранных ученых. Однако Финляндия, которая хотя бы частично сопоставима с Латвией, также имеет два университета в первой сотне: Хельсинкский университет на 112-м месте и Университет Аалто на 195-м месте.

Но как обстоят дела с нашей системой высшего образования по сравнению с ближайшими соседями? Среди стран Балтии лидером является Тартуский университет, занимающий 301-350 место в рейтинге THE, и Таллинский политехнический университет, находящийся на 601-800 месте. Таллинский университет занимает 1001-1200 место (наравне с Лабораторией либерализации, Рижским техническим университетом и Рижским университетом имени Страдиня). Литовский университет медицинских наук занимает высокое 601-800 место; Вильнюсский университет — 801-1000 место, а Каунасский политехнический университет — 1001-1200 место.

Ради правды отметим, что существует еще один международно признанный рейтинг университетов: так называемый рейтинг QS [“Quacquarelli Symonds”] World University Rankings. Там РТУ делит 761-770 места, а ЛУ — 801-850 места. В этом рейтинге Тартуский университет занимает 358-е место, а Вильнюсский университет — 439-е. Таким образом, оба этих университета из соседних стран также занимают высокие позиции в этом рейтинге.

К этим рейтингам можно относиться с некоторым скептицизмом, но тем не менее они довольно точно указывают на место наших университетов в глобальной системе высшего образования и науки. Других более точных показателей не существует.

Если вернуться к вопросу о вознаграждении, о котором говорилось в начале, то главное: каково соразмерное соотношение вознаграждения руководства этих университетов с конечным результатом. Вознаграждение руководства латвийских университетов растет, но в рейтингах это не заметно. За последние три года — примерно 1001-1200 место. Существует также местный, исключительно европейский рейтинг университетов (по стандарту QS). Наблюдается спад в рейтинге Латвийского университета. В 2024 году — 266-е место; в 2025 году — 267-е, а в 2026 году — уже 274-е.

Если Тартуский университет уже занимает значительно более высокое место (140-е место в Европе по версии QS), то можно было бы предположить, что руководство этого университета получает более высокую зарплату, чем руководство Латвийского университета. Тем более что в Эстонии также выше средняя зарплата. Однако оказывается, что годовая зарплата ректора Тартуского университета Томаша Асера составляет 140-150 тысяч евро (примерно 12 000 евро в месяц). То есть примерно столько же, сколько получает декан нашего экономического факультета Латвийского университета. Напомним, что ректор Латвийского университета получает более 20 тысяч евро в месяц.

Моя цель не в том, чтобы вызывать у людей зависть (почему другие получают так много), потому что я придерживаюсь убеждения, что быть хорошим лидером — это большой талант, и человек должен получать за этот талант соответствующее вознаграждение. Другой вопрос заключается в том, что не каждый обладает этим талантом. Следовательно, не каждый, кто хочет, может руководить большой командой (так же, как и страной).

К сожалению, не каждый, кто по разным причинам достиг высокого уровня управления, обладает таким лидерским талантом. Поэтому крайне важно увязать вознаграждение топ-менеджеров с конкретными результатами работы. К сожалению, это огромная проблема, поскольку, хотя в университетах до сих пор существуют рейтинговые списки, по которым можно оценить качество управления, для многих учреждений и корпораций эта оценка носит крайне субъективный характер.

Например, как следует оценивать управление больницами? По показателям прибыли? По статистике медицинского обслуживания (которая также часто фальсифицируется)? По текучести кадров? То же самое относится к упомянутым выше « распределительным сетям » и другим государственным и муниципальным компаниям, которые также не следует оценивать исключительно по коммерческим показателям.

В государственном секторе часто бывает так, что, попав в этот «руководящий» круг, выбраться из него крайне сложно, если только не начать открыто валять дурака. Главное — говорить корректно, поддерживать хорошие отношения с теми, кто однажды может решить судьбу вашей карьеры, и не слишком увлекаться излишней активностью, потому что "валяющих дурака" не любят.

Среди прочего, следует стараться не «перегибать палку» с высокой зарплатой. Руководителям, не отличающимся особыми лидерскими качествами, следовало бы чаще об этом помнить, поскольку эта ненасытность в отношении зарплат (негласно поддерживаемая политическим руководством) толкает наше общество к хаосу, который всегда начинается, когда к власти приходят так называемые популисты (ранее называемые революционерами). Независимо от цвета кожи и ориентации, талант «свергать горшки» для них незаменим.