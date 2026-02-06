Умерла вдова Алексея Баталова: что будет с их особенной дочерью?

СМИ написали о смерти цирковой артистки и танцовщицы Гитаны Леонтенко. Супруга Алексея Баталова скончалась в Москве в возрасте 90 лет.

После ухода мужа Гитана Аркадьевна столкнулась с чередой бед: люди, которых она считала друзьями, незаконным путем отобрали у нее квартиру. Несколько лет женщина судилась с Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным — когда в итоге разбирательства закончились, и недвижимость была возвращена, Леонтенко серьезно заболела.

«У меня от нервов отказало зрение. Вы представляете, я такая здоровая, а ничего не вижу. Что-то, конечно, делать могу, ходить, например. Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! У нас в стране женщины сильные, крепкие. И я такая. Мой муж всегда всех учил — надо помогать», — делилась Леонтенко в марте 2025-го.

У Алексея Владимировича и Гитаны Аркадьевны осталась дочь Мария — ей 58 лет, но она с рождения больна ДЦП. Наследница с трудом говорит и передвигается только в инвалидной коляске.

«Она смогла не просто окончить школу, но даже и институт. Она все время работает, такая умница. Пишет за столом, клавиши нажимает носом… По ее сценарию снят фильм. Маша пишет замечательные сказки, почитайте! Она обожает музыку, ходит в консерваторию… Алеша всю жизнь свою положил на то, чтобы Маша была нормальным человеком, чтобы она была свободной», — с нежностью говорила артистка о дочке.

От первого брака у Баталова также есть дочь Надежда. Гитана Аркадьевна всегда хорошо относилась к падчерице, а та в свою очередь поддерживала ее в непростые времена.

...Отпевание началось в пятницу, 6 февраля, в 10:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца. Людей мало: в основном пришли родственники и близкие друзья. Первой у гроба появилась Мария — дочь Гитаны Леонтенко и Алексея Баталова.

Наследнице 58 лет, но она с рождения больна ДЦП. Женщина плохо говорит и не ходит — передвигается только на инвалидном кресле. Сейчас Марии помогает сестра по отцу — Надежда. Раньше она была полностью под присмотром мамы.

Похоронят Гитану Аркадьевну на Преображенском кладбище рядом с мужем. Там же покоятся мать актера Нина Ольшевская и его отчим, писатель Виктор Ардов.

Юрист семьи Баталовых опровергла, что организацией похорон занимался Союз кинематографистов России во главе с Никитой Михалковым. По ее словам, деньги на траурную церемонию выделила Мария.

«Все расходы были полностью взяты на себя Марией Алексеевной Баталовой. Начиная с демонтажа могилы, оформления всех документов, заканчивая церковными принадлежностями. Также Мария написала обращение: „Разговор о моем будущем возник, потому что у нас нет закона о правах людей с моей болезнью. У нас с сестрой замечательные отношения, но у всех своя жизнь, свои забыты и неурядицы“», — зачитала юрист Татьяна.