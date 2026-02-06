Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чёрная дыра взрывает космос — она мощнее Звезды смерти в 100 триллионов раз!

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 10:24

Наука 0 комментариев

Учёные обнаружили космического «монстра», который оказался мощнее легендарной Звезды смерти из «Звёздных войн». Речь идёт о сверхмассивной чёрной дыре, которая уже несколько лет выбрасывает колоссальные потоки энергии.

Астрофизики из Университета Орегона выяснили, что объект продолжает излучать энергию после разрушения звезды, которая слишком близко приблизилась к чёрной дыре. По оценкам исследователей, сила этого космического явления может быть в десятки триллионов раз выше мощности фантастического супероружия из кино.

Учёные объясняют, что звезда буквально была разорвана гравитацией чёрной дыры. Этот процесс называют «спагеттификацией» — небесное тело вытягивается и сжимается, превращаясь в длинную тонкую структуру под воздействием экстремальных приливных сил.

Обычно после подобных событий чёрные дыры быстро «успокаиваются». Однако этот объект продолжает выбрасывать мощный энергетический поток уже несколько лет подряд. Сейчас излучение стало примерно в 50 раз ярче, чем в первые годы наблюдений.

Исследователи отмечают, что поток энергии вырывается в виде гигантской струи, сопоставимой по мощности с гамма-всплесками — одними из самых ярких явлений во Вселенной. Учёные ожидают, что активность объекта будет усиливаться как минимум до 2027 года.

Чёрная дыра получила научное название AT2018hyz, однако исследователи дали ей неофициальное прозвище Jetty McJetface. Астрономы продолжают наблюдать за объектом и предполагают, что подобные космические явления могут встречаться чаще, чем считалось ранее.

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?
Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше?

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

