Чёрная дыра взрывает космос — она мощнее Звезды смерти в 100 триллионов раз!

Астрофизики из Университета Орегона выяснили, что объект продолжает излучать энергию после разрушения звезды, которая слишком близко приблизилась к чёрной дыре. По оценкам исследователей, сила этого космического явления может быть в десятки триллионов раз выше мощности фантастического супероружия из кино.

Учёные объясняют, что звезда буквально была разорвана гравитацией чёрной дыры. Этот процесс называют «спагеттификацией» — небесное тело вытягивается и сжимается, превращаясь в длинную тонкую структуру под воздействием экстремальных приливных сил.

Обычно после подобных событий чёрные дыры быстро «успокаиваются». Однако этот объект продолжает выбрасывать мощный энергетический поток уже несколько лет подряд. Сейчас излучение стало примерно в 50 раз ярче, чем в первые годы наблюдений.

Исследователи отмечают, что поток энергии вырывается в виде гигантской струи, сопоставимой по мощности с гамма-всплесками — одними из самых ярких явлений во Вселенной. Учёные ожидают, что активность объекта будет усиливаться как минимум до 2027 года.

Чёрная дыра получила научное название AT2018hyz, однако исследователи дали ей неофициальное прозвище Jetty McJetface. Астрономы продолжают наблюдать за объектом и предполагают, что подобные космические явления могут встречаться чаще, чем считалось ранее.