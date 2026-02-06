Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Из-за плохого поведения туристов в Японии отменили фестиваль цветения сакуры

© BBC 6 февраля, 2026 11:28

Мир 0 комментариев

Власти японского города Фудзиёсида, расположенного у северного подножья горы Фудзи, отменили в этом году традиционный фестиваль цветения сакуры — как они объяснили, из-за огромного наплыва туристов, позволяющих себе неподобающее поведение и создающих неудобства для местных жителей.

Наплыв туристов в Фудзиёсиду привел к тому, что в городе во время проведения фестиваля на дорогах образуются огромные пробки. Остро стоит и проблема мусора, который туристы оставляют на улицах города. Некоторые жители жаловались на то, что туристы забирались в их сады и использовали их территорию как туалет.

Город Фудзиёсида особенно популярен у туристов, потому что отсюда открывается красивый вид на Фудзи и можно любоваться цветущей сакурой на фоне горы.

Однако наплыв туристов угрожает «спокойной жизни горожан», пояснил мэр города Сигэру Хориюти, добавив: «У нас есть ощущение очень серьезного кризиса».

«Чтобы защитить достоинство и условия жизни наших граждан, мы решили не проводить фестиваль, который проходил последние 10 лет», — во вторник заявил мэр города.

Перестали справляться

Десять лет назад, в апреле 2016 года городские власти объявили, что приглашают в парк Аракураяма Сэнгэн туристов.

Они начали проводить фестиваль в сезон цветения сакуры, чтобы повысить привлекательность этого района для туристов. Они надеялись увеличить число туристов, создав «оживленную атмосферу» в городе.

Из расположенной в парке пагоды открывается панорамный вид на город и на гору Фудзи. Кроме того, в парке много видовых мест, которые хорошо подходят для «инстаграмных» снимков.

Однако, по словам властей, число посетителей в последние годы «резко возросло, превысив возможности города» принять их всех. Большой поток туристов серьезно сказывется и на условиях жизни местных жителей.

По данным городских властей, в пик сезона цветения сакуры в этом небольшом городе одновременно находится около 10 тысяч туристов.

Рост числа туристов объясняется в том числе падением курса японской национальной валюты — иены.

Кроме того, увеличению турпотока способствовали публикации в соцсетях фотографий цветущей сакуры на фоне горы Фудзи.

Власти города сообщают о случаях, когда туристы заходили в дома местных жителей без разрешения — чтобы воспользоваться туалетом, незаконно проникали на частную территорию, «испражнялись в частных дворах» и поднимали шум, когда жители пытались сделать им замечание.

Хотя фестиваль не состоится, город готовится к увеличению потока туристов в апреле и мае.

Это не первый случай, когда японским властям приходится принимать меры для борьбы с неконтролируемым увеличением потока туристов, которые в большинстве своем едут за красивыми фотографиями.

В 2024 году власти закрыли для туристов поселок Фудзикавагутико — одно из самых популярных мест для фотосъемки в Японии. В городе были выставлены специальные барьеры, мешающие фотосъемке.

Жители поселка обвиняли иностранных туристов в том, что они оставляли много мусора и забирались на частную территорию — в поисках выигрышной точки для фото.

Япония не одинока в своем стремлении ограничить поток туристов, приезжающих в страну.

Ранее власти Италии ввели с февраля плату в размере 2 евро за доступ к смотровой площадке одной из главных достопримечательностей Рима — фонтану Треви. Власти заявляют, что введение платы необходимо для контроля потока туристов, а собранные деньги пойдут на содержание памятника.

С этого года туристы, желающие посетить Венецию в период с апреля по июль, должны будут заплатить 5 евро, если запланируют поездку заранее. В случае, если решение о поездке будет принято в последний момент — придется заплатить 10 евро.

