Страсти в Музыкальной академии: Госинспекция труда получила ещё один сигнал

В связи с этим дело все еще находится на рассмотрении, поскольку ГИТ необходимо проверить сведения, представленные в сообщении информатора.

Как сообщалось, в ГИТ возбуждено дело об административном правонарушении по факту возможных нарушений трудового законодательства в ЛМАВ. В октябре прошлого года ГИТ сообщала, что по этому делу уточняются фактические обстоятельства и собираются доказательства, однако решения пока не приняты.

Доцент ЛМАВ, композитор Эрик Эшенвалдс в открытом письме упрекнул вуз в возможном конфликте интересов и неправомерности структурных изменений, однако руководство академии отвергло эти обвинения как необоснованные. В письме министру культуры Агнесе Лаце Эшенвалдс сообщил, что с момента назначения нового ректора отбор сотрудников в ЛМАВ происходил непрозрачно, без открытых конкурсов, отдельным работникам необоснованно повышали зарплаты, а также нарушались принципы равенства и справедливости.