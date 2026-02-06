Олимпиада под контролем: в делегацию Латвии включили рекордное число силовиков

Это рекордное количество спортсменов из органов внутренних дел, квалифицировавшихся для участия в Олимпийских играх.
В биатлоне выступят Байба Бендика и Санита Булиня.
В бобслее заявлены Екаб Календа, Матис Микнис, Майрис Клява, Лаурис Кауфманис, Давис Кауфманис, Арнис Бебришс и Эдгар Немме. Бобслеист Ренар Грантиньш снят с соревнований из-за травм, полученных на тренировке.
В скелетоне выступит Эмил Индриксонс, а в санном спорте - Кристер Апарьодс, Гинт Берзиньш, Элина Иева Бота, Кендия Апарьоде, Мартиньш Ботс, Роберт Плуме, Эдуард Шевиц-Микельшевиц и Лукас Крастс.