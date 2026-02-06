В Риге полностью запретили выходить на лёд Даугавы: решение депутатов

У муниципальной полиции Риги (RPP) уже есть готовый план по контролю за попытками опрометчивых людей пересечь реку.

За решение проголосовали все депутаты комитета.

Заседание комитета было созвано после того, как в СМИ появилась информация о ситуации на льду Даугавы.

Несколько членов комитета воспользовались возможностью высказаться по поводу запрета на пребывание на льду Даугавы, и большинство поддержало этот запрет. Например, депутаты напомнили в ходе обсуждения о прошлых трагедиях, когда на Даугаве одновременно погибло несколько детей.

Как сообщалось, ранее в центре Риги был снят запрет на передвижение по льду Даугавы, но запрещено находиться на льду водоема ближе чем в 50 метрах от мостов и эстакад.

Полиция предупредила, что лед Даугавы в центре города под мостами хрупкий и опасный.

За пребывание на льду во время действия запрета может быть вынесено предупреждение или наложен штраф до 100 евро.