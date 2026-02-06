Rail Baltica перешёл в фазу стройки во всех странах Балтии

По словам Кивилы, работы активно ведутся в Эстонии, Латвии и Литве. Более 267 километров основной трассы уже подготовлены к строительству, свыше 40% находятся в активной фазе. Это, по его словам, подтверждает твёрдую приверженность стран Балтии созданию стратегически важного транспортного коридора.

Ключевой темой обсуждения стало финансирование. Участники подчеркнули, что завершение первого этапа к 2030 году напрямую зависит от стабильной и предсказуемой поддержки Европейского союза в следующей многолетней финансовой рамке. Текущий график, отметил Кивила, составлен исходя из предположений о непрерывности финансирования и доступности строительных ресурсов, что оставляет минимальный запас гибкости.

«Если меняются базовые условия, прежде всего доступность финансирования, меняются и сроки. Это касается как объёмов поддержки ЕС, так и задержек с национальным финансированием или запуском альтернативных инструментов», - пояснил он.

В проекте предусмотрены разные сценарии реализации в зависимости от финансовых условий, однако 2030 год пока остаётся главным ориентиром. Отдельные участки планируется ввести в эксплуатацию уже к этому сроку. Так, Эстония нацелена на сообщение Таллин-Пярну, Литва - на ввод участка Каунас-Паневежис с выходом к польской границе через существующую инфраструктуру. В Латвии, по словам Кивилы, иная правовая база проектирования и структура контрактов сформировали другой профиль рисков и очередность работ.

Глава RB Rail также подчеркнул, что полная готовность к эксплуатации будет зависеть от обеспечения финансирования и жёсткого контроля затрат. Особую роль он отвёл долгосрочной стабильности инструмента Connecting Europe Facility, без которой риски задержек возрастают.

Балтийская ассамблея подтвердила стратегическую значимость Rail Baltica как элемента сети TEN-T, указывая на вклад проекта в экономический рост, региональную интеграцию, климатические цели и военную мобильность на восточной границе ЕС.

Ранее сообщалось, что стоимость первой очереди Rail Baltica в Балтии может достигнуть 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд евро приходится на Латвию. Общие затраты по обновлённой оценке доходят до 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году проект оценивался всего в 5,8 млрд евро.