«Сконто» вместо Луцавсалы: федерация футбола меняет приоритеты

В федерации сообщили, что проект предусматривает реконструкцию стадиона «Сконто» с использованием уже существующей инфраструктуры. Создание национального стадиона планируется в сотрудничестве с государством, Рижской думой, а также с международными футбольными организациями — Союзом европейских футбольных ассоциаций и Международной федерацией футбольных ассоциаций.

По мнению представителей федерации, такой подход позволяет опереться на уже сформированные городские решения и одновременно привести объект в соответствие с современными международными требованиями. Отдельно подчёркивается и историческое значение этой территории: футбол на месте стадиона «Сконто» играют с 1930-х годов, и этот участок напрямую связан с развитием латвийского футбола.

До момента заключения полноценного договора о приобретении стадиона федерация сохранит право пользования земельным участком на Луцавсале, который остаётся резервным вариантом размещения национального стадиона. Потенциальная сумма сделки в сообщении не раскрывается.

Ранее правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства образования и науки о возможностях строительства нового национального футбольного стадиона в Риге. В документе рассматривались различные варианты — от реконструкции стадиона «Даугавa» до строительства новой арены на государственной, муниципальной или частной земле. Для углублённого анализа были отобраны три сценария, и наиболее перспективной признана модель государственно-частного партнёрства на государственной или муниципальной территории.

Рабочая группа пришла к выводу, что ни один из вариантов не является полностью коммерчески самоокупаемым. Это означает, что публичному сектору в любом случае придётся взять на себя часть финансовых рисков. При этом подчёркивается, что развитие современной футбольной инфраструктуры может дать заметный экономический эффект как для Риги, так и для страны в целом.