Ветровая энергия есть, но не здесь. В чём ошибка латвийской стратегии?

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 16:11

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия в последние годы заметно отстаёт от Литвы и Эстонии по темпам развития возобновляемой энергетики. Об этом заявляют эксперты компании Eurowind Energy Neue Energien, анализируя динамику ввода новых мощностей в странах Балтии.

Переломным стал 2021 год. Тогда Литва впервые вышла в лидеры по объёму вновь установленных мощностей возобновляемых энергоресурсов, достигнув 0,9 ГВт, Эстония - 0,7 ГВт. В Латвии рост оказался минимальным - около 0,1 ГВт, что сразу закрепило устойчивое отставание от соседей. В 2023 году разрыв только увеличился: Литва нарастила мощности более чем в полтора раза - до 2,4 ГВт, Эстония достигла 1,0 ГВт. В Латвии рост был заметнее, до 0,4 ГВт, но он не изменил общей картины.

В 2024 году тенденция усилилась. Литва довела установленные мощности возобновляемой энергетики до 4,2 ГВт, Эстония - до 1,7 ГВт. В Латвии показатель вырос до 0,8 ГВт. Темпы ускорились, однако структурное отставание сохранилось: по объёму мощностей страна отстаёт от Литвы в 5,25 раза, а от Эстонии - примерно в два раза.

Эксперты подчёркивают парадокс латвийского энергорынка. По данным Eurostat, в 2024 году около 55% всей произведённой в Латвии электроэнергии приходилось на возобновляемые источники. Однако цены на электричество по-прежнему часто формируются дорогим газом.

«Среднегодовые показатели вводят в заблуждение. Цена на электроэнергию устанавливается по каждому часу отдельно. В периоды, когда солнечной, ветровой и гидроэнергии недостаточно, дефицит покрывается газом. Именно он становится последним необходимым источником и определяет цену. Этот дефицит можно было бы закрывать ветровой энергией, как это делают Литва и Эстония», - объясняют специалисты.

Эксперты также опровергают распространённый миф о дороговизне ветровой энергетики для конечного потребителя. По их словам, на бирже стоимость строительства ветропарков не «прибавляется» к цене электроэнергии для всех.

«Ветровые парки продают электроэнергию на рынке на общих основаниях. Когда на рынке больше дешёвой генерации, общая цена часто снижается, потому что дорогие источники используются реже», - отмечают они.

Почему же потребители не всегда ощущают это снижение? Ответ, по словам экспертов, в структуре счёта. Итоговая сумма включает не только цену электроэнергии, но и плату за распределение и передачу, налоги и другие компоненты. Даже если биржевая цена падает, эти статьи расходов способны полностью нивелировать эффект.

По оценке специалистов, без ускоренного развития ветровой энергетики Латвия рискует и дальше оставаться зависимой от газа в критические часы, даже при формально высокой доле возобновляемых ресурсов в годовом балансе.
 
 
 

Комментарии (0)

