Первое, что бросается в глаза - это пустые, вернее даже пустынные, торговые ряды на улице. Оно и понятно, почти месяц столбик термометра днями стабильно держался на отметке -10, а то и ниже. Стоять на улице у прилавка по 8-10 часов в таких условиях, если и не запрещено законом, то уж точно чревато тем, что продавцы быстро закончатся. Вот торговцы и свернули торговлю до лучших, более теплых времен. Вот только наступят ли они? И это большой вопрос...

Кроме лютых морозов в начале года по торговцам еще и администрация рынка ударила драконовским повышением стоимости аренды. Местами аж до 79%:

- Арендная плата на Центральном рынке Риги не менялась несколько лет, в то время как инфляция и, следовательно, расходы на содержание растут с каждым годом, — поясняет такое решение изменения цен Янис Бунте, представитель компании «Ригас нами», управляющей рынком. Вот такой пример эффективного менеджмента. Сухие цифры и таблицы в "Экселе" безжалостно диктуют условия: нужно поднимать аренду и точка.

Сами торговцы до сих пор не могут отойти от потрясения. Вот некоторые из ответов, которые мы услышали:

- Нас поставили перед фактом — пришёл новый договор и новые цены. Мы в растерянности — что нам делать дальше?;

- Когда увидели эти цифры — стало страшно;

- Мы должны будем платить почти вдвое больше, чем раньше, и это поставило нас в тяжелое положение — мы не знаем, как это пережить и как дальше работать.

В такой ситуации смотришь на пустые прилавки и невольно задумываешься: а вернутся ли сюда торговцы, когда потеплеет, или так и останутся одни голуби? Раз уж все равно уже свернули торговлю, может, выгоднее будет переехать на проходной "островок" в торговом центре? Или даже открыть свой собственный магазинчик? Ведь пустующих помещений под сдачу более чем хватает. Или даже вообще закрыться и вложиться в другое дело.

Но нужно признать, далеко не все торговцы сбежали от мороза прочь с рынка. Часть все же переехала в отапливаемый павильон и продолжила торговлю. Но зря вы идете в сторону Овощного павильона, там овощей нет. Помнится, еще в сентябре прошлого года администрация рынка после "Матрешка-гейта" (подробности можно прочитать тут) грозила очистить его от ларьков с промтоварами. К счастью, никто торговцев не стал трогать и они по прежнему благополучно продают свой товар - одежду, обувь, детские игрушки и сувениры для туристов. Но для овощей места так и не нашлось, хотя около четверти павильона все еще пустует.

Где же тогда нынче найти овощи и фрукты, спросите вы? А они почти все переехали в Рыбный! Ведь всем известно, как рыба хорошо сочетается с укропом и лимоном. Так чего далеко ходить, пусть они продаются на соседних прилавках. М-маркетинг!

И тут мы видим реальные последствия переезда с уличных ларьков в павильоны. Если еще месяц назад на улице кг огурцов можно было взять по 2-3 евро, а помидоры и вовсе продавались чуть ли не по 1 евро, то в павильоне уже совсем другой коленкор! Как вам огурцы по 8,50 и томаты за 7,50? Это, конечно, крайность, но самые дешевые огурчики, которые нам удалось найти в павильонах, стоили 4,90 и томаты по 3 евро. На наши вопросы, какой процент содержания золота в составе овощей, торговцы лишь разводят руками:

- Так ведь не сезон, вот и взлетели цены, - впрочем, они не отрицают, что арендная плата за место в павильоне тоже повлияла на ценообразование. Кроме того, еще и сильно поубавилась конкуренция. Ведь теплое место в павильоне могут себе позволить лишь "зажиточные крестьяне", у них овощи как на подбор местные, латвийские. А торговцев, которые продавали на улице недорогие томаты и огурцы из Польши и Испании, прогнал мороз.

Разница хорошо заметна на примере мандаринов. Если в павильоне иноземный фрукт стоит по 3,50 евро, то у немногочисленных смельчаков, что еще остались торговать на улице, их можно купить по... 90 центов за кг!

Но нужно признать, далеко не все овощи и фрукты подорожали почти в 10 раз. Свежая зелень подорожала примерно на 20% и нынче пучок укропа или лучка (100г) обойдется в 1,20 евро. Чеснок за кг стоит аж 10 евро, но если походить, то можно найти и за 3. По вполне доступным ценам продается лук (0,80 евро), морковь (от 1до 1,50 евро), капуста (1 евро), а цены на картофель вообще практически не изменились - самый дешевый за 80 центов, но обычно не дороже 1 евро за кг.

Нужно признать, что "потрясающие" цены коснулись только овощей и фруктов. Цены на остальные продукты, которые итак всегда продавались в павильонах, практически не изменились. Вот, например, Мясной павильон (да, он еще на месте и мясо не променяли на современное искусство): цена на курицу стабильно держится и не меняется с осени. На прилавках есть и модное низкокалорийное куриное филе (7,80 евро) и более бюджетные бедра (3,40) и крылышки (3,50).

Самым бюджетным и доступным мясом на рынке остается свинина. Несмотря на вспышку чумы, потрясшую отрасль несколько месяцев назад, из-за которой в расход пустили десятки тысяч поросей, цена на нее не меняется уже почти год. Как стоила около 5 евро (плюс-минус 50 центов), так и стоит. Даже говядина, кажется, приостановила свой рост и цены поползли немного вниз - кусок с костью на суп можно взять за 7,50 (ага, дешевле чем огурцы), а мясную вырезку за 10-15 евро.

А вот в молочном павильоне неприятно удивили цены на сыры. Они как-то разом все подорожали и теперь стоят от 10 до 15 евро, в зависимости от сорта. Но порадовало, что еще хоть где-то в Риге можно добыть свежего деревенского молока (4% жиности) в свою тару за 80 центов кг. Яйца стоят от 1,80 до 2,80 за десяток. Как оплот некой стабильности держится и хлеб, цены на него практически не меняются: тут можно взять и свежий батон белого (1,70), и кругляш кислосладкого (2,50), и даже кирпичик "Бородинского" (3,70).

И хотя зимой выбор фруктов на рынке традиционно не самый богатый, нужно отметить, что кроме "золотого" винограда за 9 евро, можно найти и апельсины (3-4 евро), и хурму (1-2 евро). Напоследок вот вам наши местные латвийские яблочки за 1,90 евро (на ценнике мелко написано -ред.), как последние из могикан они упорно держатся за места на улице, но торговцы уверяют - они сочные и сладкие, и цены на 50 центов дешевле, чем в павильоне. Не верите? Можете сходить на рынок и убедиться сами.