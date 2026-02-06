Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лошадки дико голодают! Символ Елгавы под угрозой: диким лошадям не хватает денег и сена (1)

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 16:18

Важно 1 комментариев

Знаменитые дикие лошади острова Пилссала в Елгава оказались на грани голода из-за острой нехватки сена. Причины банальны и оттого ещё тревожнее: сокращение государственного финансирования, неудачное дождливое лето и растущие расходы на содержание стада. О ситуации сообщает местное издание Jelgavniekiem.lv.

За уход за лошадьми отвечает смотритель Эйнар Нордманис. Обычно он справляется своими силами, но сейчас без помощи жителей и фермеров не обойтись. На острове Пилссала живёт около 90 лошадей разного возраста, и их число скоро увеличится: зима - сезон появления жеребят. Один уже родился в холодную февральскую ночь.

Несколько лет назад государство почти вдвое сократило финансирование содержания лошадей. Сейчас Нордманис получает всего 1249 евро в месяц. При этом ежедневные расходы на кормление составляют около 100 евро, то есть даже базовые потребности стада не покрываются. Ситуацию усугубило дождливое прошлое лето, когда не удалось заготовить достаточное количество сена. Запасы закончились, а найти новое сено зимой оказалось крайне сложно.

Проблема в том, что лошади практически не едят ничего, кроме сена. Силос, с которым смотритель экспериментировал годами, животные так и не приняли. Привычки, сформированные с детства, оказались сильнее любых альтернатив.

«Скажем так, без сена все не умрут с голоду, но число погибших точно будет больше, чем обычно», - признаёт Нордманис.

Остров Пилссала входит в природный заповедник Lielupes palienes pļavas, который с 2004 года включён в сеть охраняемых территорий NATURA 2000. По данным Регионального туристического центра visit.jelgava.lv, заповедник играет важную роль в сохранении природных биотопов, диких птиц и редких видов растений.

Дикие лошади породы Konik Polski появились здесь в 2007 году - тогда из Нидерландов на луга поймы Лиелупе привезли 16 животных. Со временем они полностью освоили остров и стали одной из визитных карточек Елгавы. Сейчас этот живой символ города оказался в прямой зависимости от того, найдётся ли для него сено.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (1)

Важно 1 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (1)

Мир 1 комментариев

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (1)

Важно 1 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (1)

Важно 1 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (1)

Важно 1 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (1)

Выбор редакции 1 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Регина Лочмеле вышла из «Согласия»; что дальше? (1)

Важно 1 комментариев

Политик и экс-депутат Рижской думы Регина Лочмеле опубликовала в субботу пост в "Фейсбуке", где сообщает о том, что больше не состоит в социал-демократической партии "Согласие".

