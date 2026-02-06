За уход за лошадьми отвечает смотритель Эйнар Нордманис. Обычно он справляется своими силами, но сейчас без помощи жителей и фермеров не обойтись. На острове Пилссала живёт около 90 лошадей разного возраста, и их число скоро увеличится: зима - сезон появления жеребят. Один уже родился в холодную февральскую ночь.

Несколько лет назад государство почти вдвое сократило финансирование содержания лошадей. Сейчас Нордманис получает всего 1249 евро в месяц. При этом ежедневные расходы на кормление составляют около 100 евро, то есть даже базовые потребности стада не покрываются. Ситуацию усугубило дождливое прошлое лето, когда не удалось заготовить достаточное количество сена. Запасы закончились, а найти новое сено зимой оказалось крайне сложно.

Проблема в том, что лошади практически не едят ничего, кроме сена. Силос, с которым смотритель экспериментировал годами, животные так и не приняли. Привычки, сформированные с детства, оказались сильнее любых альтернатив.

«Скажем так, без сена все не умрут с голоду, но число погибших точно будет больше, чем обычно», - признаёт Нордманис.

Остров Пилссала входит в природный заповедник Lielupes palienes pļavas, который с 2004 года включён в сеть охраняемых территорий NATURA 2000. По данным Регионального туристического центра visit.jelgava.lv, заповедник играет важную роль в сохранении природных биотопов, диких птиц и редких видов растений.

Дикие лошади породы Konik Polski появились здесь в 2007 году - тогда из Нидерландов на луга поймы Лиелупе привезли 16 животных. Со временем они полностью освоили остров и стали одной из визитных карточек Елгавы. Сейчас этот живой символ города оказался в прямой зависимости от того, найдётся ли для него сено.