Роды могут стать невозможными без операций? Учёные бьют тревогу из-за изменений тела женщин

Поводом для споров стало исследование, согласно которому ширина женского таза за последние сто лет могла заметно уменьшиться. Например, расчёты показывают, что в Австралии, Мексике и Польше таз современных женщин в среднем примерно на 4,2 сантиметра уже, чем в 1926 году.

Исследователи связывают это с особенностями человеческой эволюции. С одной стороны, таз должен быть достаточно узким для удобной ходьбы на двух ногах. С другой — достаточно широким, чтобы облегчать роды. Этот конфликт учёные называют «акушерской дилеммой».

Некоторые специалисты предполагают, что современная медицина изменила правила игры. Благодаря кесареву сечению женщины могут рожать даже при узком тазе. Это, по мнению сторонников теории, может постепенно снижать естественное давление отбора, которое раньше не позволяло таким особенностям передаваться дальше.

Однако далеко не все исследователи согласны с такими выводами. За последние годы появились данные, которые ставят под сомнение идею постоянного сужения таза. Учёные отмечают, что на роды могут влиять десятки факторов — от питания и образа жизни до развития сельского хозяйства и медицины.

Пока специалисты продолжают спорить и искать ответы. Но один вопрос остаётся открытым — станет ли рождение ребёнка для людей в будущем ещё более сложным испытанием.