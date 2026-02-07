«Не рассчитывайте на помощь»: американцев призвали срочно покинуть Иран

В обращении подчёркивается, что ситуация может измениться без предварительных сигналов. Возможны внезапные отмены авиарейсов, перебои в транспортном сообщении и связи. В связи с этим американцам советуют заранее подготовить самостоятельный план эвакуации, в том числе рассмотреть сухопутный выезд через сопредельные государства — Армению или Турцию.

Тем, кто по разным причинам не может немедленно покинуть страну, рекомендуют временно оставаться в защищённых помещениях, минимизировать передвижения и запастись базовыми ресурсами — водой, продуктами, медикаментами и средствами связи. Отдельно подчёркивается необходимость избегать массовых мероприятий, не привлекать к себе внимания и постоянно отслеживать локальные новости.

В уведомлении также говорится о рисках, с которыми сталкиваются американцы в Иране. Из-за отсутствия дипломатических отношений между двумя странами граждане США не могут рассчитывать на консульскую защиту. При этом даже косвенные связи с Соединёнными Штатами могут стать поводом для допросов или задержаний со стороны иранских властей.

Подобные предупреждения уже публиковались ранее — в январе 2026 года и летом 2025 года — однако нынешнее заявление отличается более жёсткими формулировками и акцентом на самостоятельные действия без участия государства.

На этом фоне в Омане состоялись непрямые контакты между представителями Вашингтона и Тегерана при посредничестве оманской стороны. Иранскую позицию представлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По данным региональных и западных СМИ, ключевые разногласия сторон, прежде всего вокруг ядерной программы, сохраняются.

Тегеран, как сообщается, не выразил готовности прекратить обогащение ядерного топлива, что остаётся одним из центральных требований США. При этом стороны согласились продолжить обсуждение, хотя существенного сближения позиций пока не произошло.

Ранее президент США Дональд Трамп публично усилил давление на Иран и не исключал силового сценария. С начала года Соединённые Штаты нарастили военное присутствие в регионе, включая развертывание авианосной группы. Одновременно в Белом доме заявляли, что окончательные решения будут приниматься с учётом хода переговоров.