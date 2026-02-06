Киты разговаривают сложнее, чем мы думали? Учёные нашли неожиданный «язык» у гигантов океана!

Специалисты несколько лет анализировали записи китовых звуков и заметили удивительную особенность. Животные не просто повторяют одни и те же сигналы — они меняют последовательность звуков и создают целые «композиции», которые могут длиться часами.

Исследователи выяснили, что китовые песни состоят из отдельных «фраз», которые объединяются в более длинные последовательности. При этом структура таких сигналов меняется со временем, словно животные учатся новым способам общения.

Учёные предполагают, что песни помогают китам находить партнёров, передавать информацию о местоположении и даже формировать социальные связи внутри групп.

Интересно, что иногда новые «мелодии» распространяются среди китов, словно модные тренды. Если одна группа животных начинает использовать новый набор звуков, через некоторое время его могут подхватить киты в других регионах океана.

Исследователи продолжают расшифровывать китовую коммуникацию и не исключают, что в будущем люди смогут гораздо лучше понимать: что именно пытаются «сказать» крупнейшие млекопитающие планеты?