По его словам, система государственного управления должна работать исходя из предположения, что война может начаться в ближайшие шесть или двенадцать месяцев. Пабрикс подчеркнул, что в нынешних условиях стране необходимы не декларации и долгие стратегии, а реальная, быстрая и эффективная военная подготовка.

Эксперт сравнил ситуацию в Латвии с другими европейскими государствами, отметив, что подходы, которые могут быть допустимы для Португалии, Франции или Германии, для Латвии неприемлемы. Причина, по его словам, проста — статус приграничного государства требует иной логики мышления и скорости принятия решений.

Пабрикс указал, что промедление в вопросах обороны и военной промышленности создаёт опасный разрыв между реальными угрозами и готовностью государства на них реагировать. Он призвал к переходу от формального планирования к практическим действиям, которые позволили бы стране быть готовой к худшему сценарию, а не надеяться, что время ещё есть.

По его оценке, именно сейчас Латвии необходимо выстраивать систему обороны так, как если бы отсчёт шёл не на годы, а на месяцы.

Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны, руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия для латвийской армии. Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн.

В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания. После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются о сих пор.