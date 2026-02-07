Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Война может начаться через год»: Пабрикс жёстко раскритиковал подход правительства (2)

Редакция PRESS 7 февраля, 2026 09:03

Директор Центра политики Северной Европы и руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артис Пабрикс в эфире программы TV24 «Ziņu TOP» резко раскритиковал подход латвийского правительства к планированию обороны и развитию военной индустрии.

По его словам, система государственного управления должна работать исходя из предположения, что война может начаться в ближайшие шесть или двенадцать месяцев. Пабрикс подчеркнул, что в нынешних условиях стране необходимы не декларации и долгие стратегии, а реальная, быстрая и эффективная военная подготовка.

Эксперт сравнил ситуацию в Латвии с другими европейскими государствами, отметив, что подходы, которые могут быть допустимы для Португалии, Франции или Германии, для Латвии неприемлемы. Причина, по его словам, проста — статус приграничного государства требует иной логики мышления и скорости принятия решений.

Пабрикс указал, что промедление в вопросах обороны и военной промышленности создаёт опасный разрыв между реальными угрозами и готовностью государства на них реагировать. Он призвал к переходу от формального планирования к практическим действиям, которые позволили бы стране быть готовой к худшему сценарию, а не надеяться, что время ещё есть.

По его оценке, именно сейчас Латвии необходимо выстраивать систему обороны так, как если бы отсчёт шёл не на годы, а на месяцы.

Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны, руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия для латвийской армии. Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн. 

В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания. После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются о сих пор.  

 

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (1)

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все (2)

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу (2)

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США? (2)

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах (2)

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро (2)

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии» (2)

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями (2)

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

