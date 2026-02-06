Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сидим по новому! Новые технологии и условия тюрьмы требуют адаптации, и персонала, и осуждённых

6 февраля, 2026

В Лиепае начал работу новый тюремный комплекс, который на данный момент считается самым современным в странах Балтии. Строительство объекта стоимостью почти 126 миллионов евро длилось три года. Первыми в новое учреждение перевели 166 заключённых из старой Лиепайской тюрьмы. В течение этого года планируется поэтапно перевезти осуждённых из Елгавской тюрьмы и из Гривской части Даугавгривской тюрьмы, после чего эти учреждения прекратят работу.

Новая Лиепайская тюрьма построена в соответствии с современными стандартами, однако и персоналу, и заключённым требуется время, чтобы привыкнуть к новым условиям. Начальник Лиепайской тюрьмы Марис Думпис отметил, что для многих такие условия ранее были непривычными: камеры более безопасные, оснащены душем, и заключённым больше не нужно отдельно запрашивать вывод в санитарные помещения. Сейчас идёт так называемый приёмный этап, в ходе которого возникают вопросы, связанные с изменившимися порядками и повседневной жизнью.

По словам Думписа, существенно изменилось и внутреннее устройство тюрьмы. Помещения стали больше, расстояния между ними — значительнее, из-за чего сотрудникам приходится проходить в несколько раз большие маршруты. Кроме того, необходимо осваивать новые технологии и системы управления, чтобы понимать, какие процессы запускаются при использовании тех или иных технических решений.

Работу в новом комплексе продолжили все сотрудники прежней Лиепайской тюрьмы — около 150 человек. При этом общее число персонала планируется увеличить до более чем 400 сотрудников, исходя из максимальной вместимости учреждения, рассчитанного на 1200 заключённых.

Подготовка к переводу осуждённых из старого здания заняла несколько месяцев. Сама транспортировка прошла без инцидентов, не нарушив городское движение. Руководитель Управления мест лишения свободы Дмитрий Калинс подчеркнул, что основной задачей было провести процесс максимально быстро и организованно, соблюдая права заключённых и установленный распорядок дня. В итоге перевод удалось завершить даже быстрее запланированного.

В ближайшее время начнётся поэтапный перевод осуждённых из Елгавской тюрьмы и из Гривской части Даугавгривской тюрьмы. Эти учреждения будут ликвидированы до конца года, а их сотрудникам предложат рабочие места в других структурах системы. По словам Калинса, текущая ситуация с вакансиями позволяет предложить должности всем желающим продолжить службу, а дальнейший выбор будет зависеть от самих работников — переезд, служба в другом учреждении или выход на выслугу лет.

Елгавскую тюрьму планируется закрыть в первой половине года, а Гривскую часть Даугавгривской тюрьмы — до конца года. Старое здание Лиепайской тюрьмы будет выставлено на аукцион.

Новый Лиепайский тюремный комплекс стал первым подобным объектом, построенным в Латвии в период независимости. Его ввели в эксплуатацию раньше запланированного срока — в конце августа, и теперь он способен одновременно принять до 1200 заключённых, став ключевым элементом реформирования всей системы мест лишения свободы.
 
 
 

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

