«Начал кормить — корми до весны»: зоопарк объяснил риски помощи диким зверям

В природе лесные животные приспособлены к зиме. Косули питаются побегами брусники, кустарниками и ветками деревьев. Зима действительно тяжёлый период, и часть животных не выживает, однако это естественный процесс — погибшие становятся пищей для других видов. Подкормка занимает лишь небольшой эпизод в жизни зверей, подчёркивает специалист, и в целом они способны обходиться без помощи человека.

Если же решение подкармливать всё-таки принято, делать это нужно правильно и регулярно. Частая ошибка — оставлять в лесу капусту, морковь и другие овощи. Они замерзают, а пищеварительная система косуль и других травоядных не приспособлена к такой пище, что может вызвать серьёзные расстройства.

Лиелкалнс советует тем, кто хочет помогать животным, обращаться в охотничьи клубы. Там можно узнать, какой корм подходит конкретным видам и где находятся места их концентрации, чтобы принесённая еда не превратилась в лесной мусор.

Особую осторожность следует проявлять рядом с жилыми домами. Выбрасывать мясо в расчёте на хищников опасно — оно может привлечь куниц, лис и других мелких зверей. Когда источник корма исчезнет, они могут начать интересоваться домашними животными. Кроме того, такие виды переносят различные заболевания.

Специалисты также предупреждают: подкармливая диких животных, нельзя к ним приближаться и пытаться делать совместные фотографии. Это опасно и для человека, и для самих зверей. Контакт с людьми меняет их поведение, снижает осторожность и увеличивает риск конфликтов весной.

Главный принцип, который подчёркивают в Рижском зоопарке, прост: если человек вмешивается в жизнь дикой природы, он несёт ответственность за последствия — вплоть до окончания зимы.