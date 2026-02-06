Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Начал кормить — корми до весны»: зоопарк объяснил риски помощи диким зверям

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 16:37

Важно 0 комментариев

Зимняя подкормка диких животных не является необходимой, однако, если человек начал это делать, важно продолжать вплоть до весны. Об этом напоминают специалисты Рижский зоопарк. По словам представителя зоопарка Мариса Лиелкалнса, вмешательство человека должно быть осознанным, иначе оно может принести больше вреда, чем пользы.

В природе лесные животные приспособлены к зиме. Косули питаются побегами брусники, кустарниками и ветками деревьев. Зима действительно тяжёлый период, и часть животных не выживает, однако это естественный процесс — погибшие становятся пищей для других видов. Подкормка занимает лишь небольшой эпизод в жизни зверей, подчёркивает специалист, и в целом они способны обходиться без помощи человека.

Если же решение подкармливать всё-таки принято, делать это нужно правильно и регулярно. Частая ошибка — оставлять в лесу капусту, морковь и другие овощи. Они замерзают, а пищеварительная система косуль и других травоядных не приспособлена к такой пище, что может вызвать серьёзные расстройства.

Лиелкалнс советует тем, кто хочет помогать животным, обращаться в охотничьи клубы. Там можно узнать, какой корм подходит конкретным видам и где находятся места их концентрации, чтобы принесённая еда не превратилась в лесной мусор.

Особую осторожность следует проявлять рядом с жилыми домами. Выбрасывать мясо в расчёте на хищников опасно — оно может привлечь куниц, лис и других мелких зверей. Когда источник корма исчезнет, они могут начать интересоваться домашними животными. Кроме того, такие виды переносят различные заболевания.

Специалисты также предупреждают: подкармливая диких животных, нельзя к ним приближаться и пытаться делать совместные фотографии. Это опасно и для человека, и для самих зверей. Контакт с людьми меняет их поведение, снижает осторожность и увеличивает риск конфликтов весной.

Главный принцип, который подчёркивают в Рижском зоопарке, прост: если человек вмешивается в жизнь дикой природы, он несёт ответственность за последствия — вплоть до окончания зимы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

