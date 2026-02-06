Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Государство хочет взять контроль над концертным залом Gors в Латгалии

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 16:07

Новости Латвии 0 комментариев

Государству следует получить 51% прав собственности на Латгальский региональный концертный зал Gors, тогда как самоуправление Резекне должно сохранить 49%. Такая схема предусмотрена новой моделью управления, разработанной Министерство умной администрации и регионального развития.

Как сообщили в министерстве агентству LETA, модель предполагает, что государство получит 51% идеальных долей недвижимого имущества концертного зала, а также 51% долей капитала муниципального предприятия Austrumlatvijas koncertzāle. Самоуправление Резекне при этом сохранит 49% как в недвижимости, так и в капитале компании, что позволит ему и дальше участвовать в управлении объектом и организации культурной жизни города.

В VARAM поясняют, что такая модель обеспечит решающее влияние государства на реализацию культурной политики в Латгалии, одновременно сохранив участие муниципалитета в использовании концертного зала и проведении мероприятий. Необходимость изменений объясняется ограниченными финансовыми и институциональными возможностями самоуправления Резекне в долгосрочной перспективе самостоятельно обеспечивать стабильную и устойчивую работу Gors в соответствии с государственными приоритетами культурной политики.

Министерство подчёркивает, что с учётом национального и регионального значения концертного зала требуется модель управления, которая снизит риски, связанные с политическими и финансовыми колебаниями на муниципальном уровне, и обеспечит профессиональное руководство и развитие культуры.

Для реализации изменений потребуется принятие отдельного закона Сейм.

Ранее Министерство культуры сообщало, что пока не раскрывает возможную стоимость участия государства в управлении концертным залом. Министерство внесло в правительство информационный доклад с двумя сценариями стабилизации работы Gors - сохранение нынешней модели или переход к совместному управлению с государством. Документ имеет ограниченный доступ, поскольку содержит данные аудита деятельности концертного зала, проведённого самоуправлением Резекне.

Проект протокольного решения правительства указывает, что кабмин может поддержать второй вариант и объяснить переговоры о передаче концертного зала в государственную собственность и участии государства в капитале компании. В случае положительного решения Министерство финансов должно будет найти дополнительное финансирование. Министерство культуры уже заявило о готовности внести до 75% уставного капитала, чтобы обеспечить государству решающее влияние, однако точные суммы станут известны только после решения правительства.

