Сокращение без потерь? Как Минздрав объясняет новый тариф для стационаров

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, изменения в договорах о государственно оплачиваемых медицинских услугах вытекают из общих возможностей бюджета здравоохранения. Министр подчеркнул, что распределение средств должно быть единым и прозрачным, в том числе с учётом рекомендаций Государственного контроля.

При этом Национальная служба здравоохранения предложила увеличить финансирование амбулаторных услуг. Однако в Огрской районной больнице заявили, что в настоящий момент не видят возможности полностью реализовать это предложение. В службе сообщили, что продолжат оценку фактических показателей работы учреждения и подготовят предложения о возможном дополнительном финансировании во второй половине года.

В Министерстве здравоохранения положительно оценили инвестиции больницы в развитие инфраструктуры за последний год, работу отделения неотложной медицинской помощи, а также укрепление качества акушерского профиля. Кроме того, на встрече обсуждалось дальнейшее сотрудничество с клиническими университетскими больницами и перспективы развития педиатрических услуг.

Отдельно затрагивалась тема реформы больничной сети и перехода от пяти уровней к трёхуровневой модели. В министерстве допустили возможность пересмотра уровня Огрской районной больницы, подчеркнув, что устойчивость системы возможна только при соблюдении единых показателей качества медицинской помощи.

В то же время представители регионов настаивают, что реального сокращения финансирования не произойдёт. Исполнительный директор Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība Вентс Армандс Крауклис сообщил, что достигнуто концептуальное соглашение о компенсационных механизмах. По его словам, даже при вступлении в силу изменений в модели оплаты пациентов региональным больницам будут компенсированы возможные потери за счёт дополнительной оплаты других медицинских услуг.

Речь идёт о потенциальном дефиците до 4,6 миллиона евро для больниц второго и третьего уровней. Министр, по словам Крауклиса, пообещал покрыть эту разницу за счёт дополнительного финансирования, чтобы общий бюджет учреждений сохранился на прежнем уровне и больницы могли продолжать обеспечивать оказание неотложной помощи.

Советница министра Илона Оша отметила, что работа с каждой больницей ведётся индивидуально и переговоры о компенсационных механизмах продолжаются. В Министерстве здравоохранения подчёркивают, что цель реформы — устойчивая, безопасная и доступная стационарная медицинская помощь по всей территории Латвии. Все больницы, заверяют в ведомстве, продолжат обслуживать своих жителей, а изменения должны сделать систему более понятной и для пациентов.