«Это граничит с преступлением»: профессор Калвиньш о вакцинации

Но проблема с вакцинацией заключается в том, что, например, в один сезон может существовать более десятка различных штаммов гриппа. Очень сложно угадать, от какого именно штамма следует вакцинироваться в этот конкретный сезон, когда вирусы гриппа еще циркулируют.

Вакцины фактически создаются только против ранее известных штаммов, и мы не знаем, что нас ждет этой осенью. Именно поэтому используются комбинированные вакцины — три, четыре, пять разных типов, но неизвестно, будут ли они эффективны, пояснил И. Калвиньш.