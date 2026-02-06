Фестиваль сакуры отменили — туристы устроили хаос возле Фудзи!

Власти города Фудзиёсиды заявили, что решение пришлось принять из-за участившихся скандальных случаев. По словам чиновников, туристы проникали в частные дома, открывали двери без разрешения, мусорили и даже использовали чужие дворы в качестве туалета.

Мэр города Сигэру Хориути признал, что ситуация стала критической. Он заявил, что за красивыми видами горы Фудзи скрывается серьёзная проблема — спокойная жизнь жителей оказалась под угрозой. По его словам, власти решили закрыть фестиваль, чтобы защитить условия жизни горожан.

Жители также жаловались на толпы туристов возле школ. По данным местных властей, во время сезона цветения сакуры город ежедневно принимает более 10 тысяч гостей. Такой наплыв объясняют популярностью мест в соцсетях и выгодным курсом иены.

При этом парк Аракураяма Сэнгэн полностью закрывать не планируют. Чиновники ожидают, что туристы всё равно будут приезжать посмотреть на цветущую сакуру и виды на Фудзи. Чтобы справиться с потоком людей, власти собираются усилить охрану, организовать временные парковки и установить дополнительные туалеты.

Сезон цветения сакуры, известный как ханами, традиционно считается одним из главных туристических периодов в Японии и ежегодно привлекает миллионы путешественников.