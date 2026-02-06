Три страны получили первые перехватчики дронов латвийского производства Blaze

Это легко перемещаемое и быстро развертываемое решение, которое объединяет данные радара с технологиями машинного зрения, чтобы с высокой точностью определять, отслеживать и нейтрализовывать вражеские дроны в полете, обеспечивая автономное и экономически эффективное дополнение к противовоздушной обороне.

Также сообщается, что в этом году Латвия планирует выделить 200,54 миллиона евро на укрепление противовоздушной обороны, а 50 миллионов евро будут инвестированы в беспилотные летательные аппараты, что является значительным увеличением финансирования по сравнению с этим годом, когда на эти цели было выделено 20 миллионов евро.

Как уже сообщалось, беспилотный перехватчик «Blaze» компании «Origin Robotics» предназначен для перехвата и уничтожения вражеских дронов и других быстролетящих воздушных целей.