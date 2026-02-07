Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У мамы единственная квартира — надо ли платить налог от её продажи?

«Семь секретов» 7 февраля, 2026 07:20

Юридическая консультация 0 комментариев

"У мамы есть однокомнатная квартира. Это ее единственная недвижимость уже больше 15 лет, но она там не живет и не задекларирована почти столько же времени. У нас с мужем свой дом, и мама живет вместе с нами, потому что ей необходим уход по состоянию здоровья. Скажите, если мама продаст свою квартиру, она должна будет платить налог из-за отсутствия декларации? Деньги мы хотим использовать частично на мамино лечение, частично — на ремонт нашего дома".

Пункт 33 части первой статьи 9 закона «О подоходном налоге с населения» (далее – закон) устанавливает, что лицо освобождается от уплаты налога, если доход получен от продажи недвижимости, которая находилась в собственности лица более 60 месяцев с момента его регистрации в Земельной книге в качестве собственника этой недвижимости, и по крайней мере 12 месяцев подряд (в указанный 60-месячный период) до дня заключения договора купли-продажи эта недвижимость была основным декларированным местом жительства этого лица (а не как его дополнительный адрес). 

В то же время пункт 33-й части первой статьи 9 закона тоже устанавливает освобождение от уплаты налога, но в случае, если этот доход получен от продажи недвижимости, которая находилась в собственности лица более 60 месяцев с момента ее регистрации в Земельной книге в качестве собственности этого лица и являлась единственной недвижимостью этого лица на протяжении последних 60 месяцев до ее продажи, не облагается подоходным налогом.

Заключение

Следовательно, описанная вами в письме ситуация соответствует условиям пункта 33 закона, так как:   

1) квартира вашей мамы находится в ее собственности более 15 лет, то есть срок владения значительно превышает 60 месяцев;   

2) это единственная недвижимость вашей мамы на протяжении последних 60 месяцев)    

3) факт проживания или декларирования по адресу продаваемой недвижимости не имеет значения для применения пункта 33?, так как критерий «единственной недвижимости» позволяет освободить доход от уплаты налога, даже если квартира не является декларированным местом жительства.

То есть, даже если мама не живет в квартире и не задекларирована там, при продаже своей единственной квартиры налог платить не нужно. Использование полученных от продажи квартиры средств на лечение мамы или ремонт вашего дома тоже не влияет на обязанность платить налог.

*Для более детальной консультации советуем проконсультироваться у юриста.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Читать
Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

