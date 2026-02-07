У мамы единственная квартира — надо ли платить налог от её продажи?

Пункт 33 части первой статьи 9 закона «О подоходном налоге с населения» (далее – закон) устанавливает, что лицо освобождается от уплаты налога, если доход получен от продажи недвижимости, которая находилась в собственности лица более 60 месяцев с момента его регистрации в Земельной книге в качестве собственника этой недвижимости, и по крайней мере 12 месяцев подряд (в указанный 60-месячный период) до дня заключения договора купли-продажи эта недвижимость была основным декларированным местом жительства этого лица (а не как его дополнительный адрес).

В то же время пункт 33-й части первой статьи 9 закона тоже устанавливает освобождение от уплаты налога, но в случае, если этот доход получен от продажи недвижимости, которая находилась в собственности лица более 60 месяцев с момента ее регистрации в Земельной книге в качестве собственности этого лица и являлась единственной недвижимостью этого лица на протяжении последних 60 месяцев до ее продажи, не облагается подоходным налогом.

Заключение

Следовательно, описанная вами в письме ситуация соответствует условиям пункта 33 закона, так как:

1) квартира вашей мамы находится в ее собственности более 15 лет, то есть срок владения значительно превышает 60 месяцев;

2) это единственная недвижимость вашей мамы на протяжении последних 60 месяцев)

3) факт проживания или декларирования по адресу продаваемой недвижимости не имеет значения для применения пункта 33?, так как критерий «единственной недвижимости» позволяет освободить доход от уплаты налога, даже если квартира не является декларированным местом жительства.

То есть, даже если мама не живет в квартире и не задекларирована там, при продаже своей единственной квартиры налог платить не нужно. Использование полученных от продажи квартиры средств на лечение мамы или ремонт вашего дома тоже не влияет на обязанность платить налог.

*Для более детальной консультации советуем проконсультироваться у юриста.