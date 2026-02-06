Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии вводят потолок цен на закупку тепла: первыми изменения почувствуют рижане

Редакция PRESS 6 февраля, 2026 13:30

Важно 0 комментариев

Комиссия Сейма по народному хозяйству одобрила поправки к Закону об энергетике, которые устанавливают предельно допустимую стоимость закупки тепловой энергии. Решение призвано ограничить бесконтрольные траты операторов и в перспективе снизить суммы в счетах потребителей, сообщает mixnews.lv.

До настоящего времени латвийские поставщики тепла не были ограничены в расходах на закупку ресурса у производителей. Новые правила пресекают эту практику: теперь цена сделки не сможет превышать максимум, установленный Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ).

Предполагается, что госрегулирование сделает рынок прозрачнее, обеспечит честную конкуренцию и, что критически важно для населения, поможет сдержать рост тарифов. Особый акцент законодатели сделали на Риге, чей рынок теплоснабжения занимает почти половину всего регулируемого сектора страны. Поправки затронут конкурентную часть закупок, которая в столице составляет около одной пятой от общего объема поставок.

График введения ограничений выглядит следующим образом:

Для Риги КРОУ утвердит максимальную закупочную цену до конца июня текущего года. Применять «потолок» в столице начнут уже с 1 октября.

Для остальных регионов Латвии предельные цены будут установлены в срок до 30 июня 2028 года. Соответственно, новые правила за пределами столицы вступят в силу лишь с 1 октября 2028 года.

На следующей неделе депутаты Сейма отправятся в тюрьму. Правда, на время и не все

Во вторник, 10 февраля, депутаты из  комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции посетят Ильгюциемскую женскую тюрьму, о чём свидетельствует повестка дня работы комиссии.

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Санкции Трампа против России так и не заработали. Может ли Запад усилить давление без США?

Президент Дональд Трамп за год своего второго срока так и не ввел ни одной действенной санкции против России за вторжение в Украину. Он сделал два замаха на рубль, но оба удара оказались на копейку. Нефтяные доходы России сократились, но совсем по другим причинам, отмечают эксперты. Они убеждены, что Трамп так и не решится надавить на Владимира Путина, однако и без США есть кому это сделать.

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

