В Латвии вводят потолок цен на закупку тепла: первыми изменения почувствуют рижане

До настоящего времени латвийские поставщики тепла не были ограничены в расходах на закупку ресурса у производителей. Новые правила пресекают эту практику: теперь цена сделки не сможет превышать максимум, установленный Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ).

Предполагается, что госрегулирование сделает рынок прозрачнее, обеспечит честную конкуренцию и, что критически важно для населения, поможет сдержать рост тарифов. Особый акцент законодатели сделали на Риге, чей рынок теплоснабжения занимает почти половину всего регулируемого сектора страны. Поправки затронут конкурентную часть закупок, которая в столице составляет около одной пятой от общего объема поставок.

График введения ограничений выглядит следующим образом:

Для Риги КРОУ утвердит максимальную закупочную цену до конца июня текущего года. Применять «потолок» в столице начнут уже с 1 октября.

Для остальных регионов Латвии предельные цены будут установлены в срок до 30 июня 2028 года. Соответственно, новые правила за пределами столицы вступят в силу лишь с 1 октября 2028 года.