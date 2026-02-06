Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 8. Февраля Завтра: Aldona, Ceslavs
Доступность

Европа запрещает детям пользоваться соцсетями: что скажет Латвия?

© LETA 6 февраля, 2026 10:22

Новости Латвии 0 комментариев

В декабре прошлого года Австралия ввела запрет на использование социальных сетей до достижения 16-летнего возраста. Ее примеру быстрыми шагами следуют Франция и Дания, другие страны также рассматривают возможность введения ограничений на использование соцсетей детьми. Насколько быстро и широко такие меры будут реализованы, зависит от политиков и общественного мнения в каждой конкретной стране, однако все отчетливее формируется консенсус о необходимости действий.

Цели этих инициатив продиктованы здравым смыслом - защитить детей и молодежь от кибермобинга, вредного или не соответствующего возрасту контента, манипулятивных и коммерчески вредных практик, а также от других онлайн-рисков и негативного воздействия на физическое и психическое здоровье, которое может быть вызвано или усугублено чрезмерным использованием социальных сетей.

В то же время остается открытым вопрос о том, как реализовать такие меры на практике, сохранив баланс между реальностью повседневной жизни, где мобильные устройства стали неотъемлемой частью быта, и правами молодежи на свободу слова и самовыражения в цифровой среде.

Ответ, вероятно, заключается во всеобъемлющем подходе: наряду с воспитанием детей необходимо формировать и ответственное цифровое общество.

Многие социальные сети, включая "TikTok", "Facebook" и "Snapchat", уже давно запрещают регистрацию детям младше 13 лет, а правила Европейского союза требуют от крупных платформ внедрения мер по защите молодежи от онлайн-рисков и неподходящего контента. Однако должностные лица и эксперты признают, что на практике эти ограничения часто не работают.

Согласно официальным данным, в ряде европейских стран большинство детей младше 13 лет имеют собственные аккаунты в социальных сетях.

По данным ЮНИСЕФ, дети составляют около трети всех пользователей интернета в мире, и многие из них с раннего возраста регулярно получают доступ к цифровым платформам и новейшим технологиям, включая инструменты искусственного интеллекта.

Чем шире распространено использование смарт-устройств и интернета среди детей и молодежи, тем чаще проявляется проблемное использование со всеми вытекающими негативными последствиями.

Подходы разных стран различаются, однако все больше государств приходят к выводу, что без конкретных и системных шагов обойтись уже невозможно.

(LETA+)
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой
Важно

«Грёбаная Балтика. Надо было в Париж ехать»: Божена Рынска недовольна латвийской зимой (6)

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»
Важно

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу
Важно

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Совсем скоро: Херманис объявил об учреждении новой партии. И рассказал притчу

Важно 14:23

Важно 0 комментариев

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Об этом событии худрук Нового Рижского театра оповестил народ через соцсети.

Читать
Загрузка

Южнокорейская криптобиржа случайно выплатила клиентам 40 млрд долларов в биткойнах

Важно 13:15

Важно 0 комментариев

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Южнокорейская криптовалютная биржа случайно отправила клиентам более 40 млрд долларов в биткойнах, ненадолго сделав их миллионерами.

Читать

Рижское самоуправление планирует пожертвовать Украине 100 тысяч евро

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

В понедельник, 9 февраля, на 8:30 назначено заседание Рижской думы, где будут решать о предоставлении Украине пожертвования на сумму 100  тысяч евро.

Читать

«Это уже начинает утомлять»: Посол ЛР в НАТО критикует очередной «сценарий захвата Балтии»

Важно 12:08

Важно 0 комментариев

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

«Сегодня 27 октября 2026 года, вторник, 6:47 утра. В здании федерального правительства Германии в Берлине во всех окнах ярко светится свет. Из Вильнюса, Варшавы и Брюсселя поступают сообщения: на границе с Литвой, страной-членом НАТО и ЕС, сосредоточены российские войска. Ситуация хаотичная, - так начинается статья Бена Латковскиса в «Неаткариге» с описанием очередной военной игры, проведенной в Германии.

Читать

Экс-президент: в Латвии предприниматели чувствуют себя грабителями

Выбор редакции 12:00

Выбор редакции 0 комментариев

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

В цикле дискуссий Latvija 2035 бывший президент Латвии Андрис Берзиньш резко критикует латвийский бюрократический аппарат, подчёркивая, что страна перенасыщена ненужными, лишними системами, препятствующими развитию, сообщает портал Jauns.lv.

Читать

Удастся ли отстоять? Собрано нужное число подписей против закрытия трёх детсадов в Риге

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

На портале Manabalss.lv собрано число подписей, необходимое для передачи в Рижскую думу инициатив против закрытия трех столичных детских садов. 

Читать

Оттепель возможна уже 12 февраля, а пока глубина снега в Латвии — до 46 см

Важно 11:44

Важно 0 комментариев

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Самый глубокий снег в стране - на юге Латгалии, где толщина снежного покрова достигла 46 см, по сведениям латвийских метеорологов.

Читать