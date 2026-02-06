Европа запрещает детям пользоваться соцсетями: что скажет Латвия?

Цели этих инициатив продиктованы здравым смыслом - защитить детей и молодежь от кибермобинга, вредного или не соответствующего возрасту контента, манипулятивных и коммерчески вредных практик, а также от других онлайн-рисков и негативного воздействия на физическое и психическое здоровье, которое может быть вызвано или усугублено чрезмерным использованием социальных сетей.

В то же время остается открытым вопрос о том, как реализовать такие меры на практике, сохранив баланс между реальностью повседневной жизни, где мобильные устройства стали неотъемлемой частью быта, и правами молодежи на свободу слова и самовыражения в цифровой среде.

Ответ, вероятно, заключается во всеобъемлющем подходе: наряду с воспитанием детей необходимо формировать и ответственное цифровое общество.

Многие социальные сети, включая "TikTok", "Facebook" и "Snapchat", уже давно запрещают регистрацию детям младше 13 лет, а правила Европейского союза требуют от крупных платформ внедрения мер по защите молодежи от онлайн-рисков и неподходящего контента. Однако должностные лица и эксперты признают, что на практике эти ограничения часто не работают.

Согласно официальным данным, в ряде европейских стран большинство детей младше 13 лет имеют собственные аккаунты в социальных сетях.

По данным ЮНИСЕФ, дети составляют около трети всех пользователей интернета в мире, и многие из них с раннего возраста регулярно получают доступ к цифровым платформам и новейшим технологиям, включая инструменты искусственного интеллекта.

Чем шире распространено использование смарт-устройств и интернета среди детей и молодежи, тем чаще проявляется проблемное использование со всеми вытекающими негативными последствиями.

Подходы разных стран различаются, однако все больше государств приходят к выводу, что без конкретных и системных шагов обойтись уже невозможно.

(LETA+)

