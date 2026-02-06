Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Нанес репутационный ущерб»: в Эстонии критикуют президента за призыв к переговорам с Россией

Euronews 6 февраля, 2026 11:40

Эстонское правительство и представители оппозиции подвергли резкой критике высказывания президента страны о возобновлении диалога Евросоюза с Россией и о территориальных уступках Украины для установления мира, сообщает Евроньюз.

Накануне в интервью Euronews Алар Карис призвал назначить спецпосланника для переговоров с Москвой по мирному урегулированию, отметив, что "любые контакты ЕС с РФ должны осуществляться при консультациях с Киевом". Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в беседе с нашим журналистом тоже поддержала идею назначения эмиссара, в поддержку которой ранее высказывались лидеры Франции и Италии.

Позже в беседе с журналистом американского телеканала NBC эстонский Карис сказал, что Украине придётся рассмотреть вопрос о временном отказе от некоторых своих территорий ради завершения войны. Он подчеркнул при этом, что окончательное решение зависит только от украинских властей.

Глава эстонского правительства назвал заявления президента "противоречащими ценностям Республики Эстония". На пресс-конференции Кристен Михал посетовал на то, что Карис "использовал безусловно неудачные формулировки" в интервью зарубежным СМИ. Он заверил в том, что внешнеполитическая линия его страны касательно украино-российского конфликта не менялась, и единственный способ повлиять на ситуацию - вести не переговоры с Путиным "легитимизируя его", а "оказывать давление через теневой флот, через активы, через ограничения виз для военных и другие меры".

 Он напомнил, что дипломатические шаги в своё время - ещё до начала боевых действий - предпринимали французский и немецкий лидеры Макрон и Шольц, однако их усилия были бесполезны.

Той же точки зрения придерживаются в эстонском МИДе. "Пока Россия не изменила своих действий и целей в агрессии против Украины, невозможно вести с ней переговоры и не следует предлагать ей выход из изоляции, - прокомментировал представитель эстонского МИДа. - Мы не должны повторять ошибок, снова и снова, восстанавливая отношения, когда Россия не меняла курс".

Премьер-министр отметил, что Евросоюзу не требуется специальный посланник для участия в процессе мирного урегулирования, поскольку на то у него уже есть председатель Еврокомиссии фон Дер Ляйен и главы Евросовета Кошта и европейской дипломатии Каллас.

"Я могу сказать, что ЕС постоянно присутствует за столом переговоров. Мы находимся там вместе с Украиной. Время от времени за этим столом вместе с ЕС и Украиной присутствуют и Соединённые Штаты, и в последнее время – всё чаще", - добавил премьер-министр.

Михал выразил несогласие с мнением президента о том, что Киеву следует обдумать возможный отказ от захваченных ВС РФ територий. По его убеждению, российский лидер не станет довольствоваться этим, поскольку "ему нужно лишить Украину суверенитета".

Несмотря на то, что президентские полномочия в Эстонии носят скорее церемониально-представительный характер, официальные позиции президента и правительства должны быть выверены, считают в оппозиции.

Там так же резко отреагировали на слова Алара Кариса, сказав, что они нанесли Эстонии "репутационный ущерб".

