Анализ по месячным вместо мазка? Учёные нашли неожиданный способ выявлять опасный вирус!

Исследование в Китае проверяло специальную гигиеническую прокладку, которая собирает образцы менструальной крови. Анализ позволил выявлять вирус папилломы человека (HPV) с чувствительностью 94,7 процента при обнаружении клеточных изменений шейки матки. Этот показатель оказался сопоставим с результатами анализов, которые обычно берут врачи.

Учёные отмечают, что новая технология может помочь женщинам, которые избегают обследования из-за страха боли, неловкости или личных переживаний. По данным специалистов, именно такие барьеры часто становятся причиной пропуска профилактических проверок.

Эксперты из Cancer Research UK и благотворительной организации Eve Appeal положительно оценили результаты работы. Они считают, что подобные методы могут расширить возможности диагностики и дать женщинам больше выбора.

Авторы исследования предлагают рассмотреть возможность включения анализа менструальной крови в национальные программы скрининга рака шейки матки. Однако они подчёркивают, что пока речь идёт о наблюдательных данных и исследования продолжаются.