Выплаты пациентам из Фонда рисков лечения выросли до 3 млн евро

Чтобы фонд мог покрывать возросшие выплаты, с этого года увеличен объём взносов, которые медицинские учреждения обязаны перечислять в Фонд рисков лечения. Эти деньги изымаются из общего бюджета здравоохранения. Представители отрасли называют ситуацию «палкой о двух концах», указывая, что дополнительные отчисления сокращают средства, которые могли бы быть направлены непосредственно на лечение пациентов.

Как пояснила представитель Инспекция здравоохранения Даце Тарасова на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, после подачи жалобы проводится медицинская экспертиза и выносится заключение. При положительном решении компенсацию выплачивает Национальная служба здравоохранения из средств Фонда рисков лечения. Если пациент не согласен с выводами или суммой, он может обратиться в Министерство здравоохранения, которое далее оспаривает решение в суде.

Вся процедура от подачи заявления до окончательного решения занимает до полугода. В 2025 году было принято 208 решений, а средний срок рассмотрения составил 6,18 месяца. В отдельных случаях, если требуется дополнительная экспертиза и изучение медицинской документации, процесс может затянуться ещё на полгода.

Основной причиной задержек остаётся нехватка врачей-экспертов. Сейчас для оценки жалоб в основном привлекаются специалисты Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности. Существенная нагрузка ложится и на юристов, готовящих решения, что при росте числа заявлений дополнительно увеличивает издержки системы.