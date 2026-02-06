Почему в Латвии изымают смеси Aptamil, Tutteli и Nestle?

Решение связано с тем, что Европейская комиссия на основании оценки риска Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов снизила допустимый уровень cereulīda в детских смесях. Поводом стали случаи использования загрязнённого сырья при производстве, из-за чего в отдельных партиях в других странах был зафиксирован повышенный уровень токсина.

Cereulīds вырабатывается бактерией Bacillus cereus и может появляться при нарушении требований надлежащей производственной практики. В PVD подчёркивают, что загрязнённые партии продуктов Nestle и Aptamil, отозванные в ряде стран, в Латвии в продаже не находились.

Тем не менее латвийский дистрибьютор смесей Aptamil и Tutteli - компания Nutricia - уведомила службу, что отзывает партии, в которых показатели cereulīda находятся близко к новой, более жёсткой норме, хотя формально превышения зафиксировано не было.

С рынка изымаются смеси TUTTELI 1, 300G и TUTTELI 1, 650G, а также APTAMIL 1 6X400G, APTAMIL 2 6X400G, APTAMIL 2 4X800G и APTAMIL 2 3X1,2KG. Кроме того, компания Sanitex отзывает у торговцев смесь Nestle NAN Optipro Plus 1 с номером партии 53410346AF.

Покупатели, которые приобрели указанные продукты, могут связаться с дистрибьютором и вернуть их. В PVD подчёркивают, что отзыв носит предупредительный характер и проводится на фоне масштабной проверки детских смесей производителями по всему ЕС.

По данным портала Firmas.lv, оборот Nutricia в 2024 году составил 47,634 млн евро, что на 14,8% больше, чем годом ранее. Прибыль компании снизилась на 10,9% и составила 2,553 млн евро.