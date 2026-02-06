Всего один отказ в питании — и минус 330 калорий в день без диет!

Исследование Университета Бристоля показало неожиданный эффект. Люди, которые перешли на натуральные продукты, начали есть больше по объёму — примерно на 50 процентов больше еды по весу. При этом они автоматически потребляли в среднем на 330 калорий меньше в день.

Эксперты объясняют это тем, что организм словно включает внутренний «навигационный режим». Когда человек ест натуральные продукты, он чаще выбирает овощи и фрукты, которые насыщают, но содержат меньше калорий.

Во время исследования участники нередко съедали большие порции растительной пищи — иногда сразу несколько сотен граммов. При этом они реже выбирали калорийные продукты вроде жирного мяса, сливок или пасты.

Учёные также обнаружили, что натуральные продукты помогают восполнять нехватку витаминов и минералов. Фрукты и овощи обеспечивали участникам важные питательные вещества, которые могли отсутствовать в рационе из более калорийных продуктов.

А вот ультрапереработанная еда действует иначе. Она может содержать витамины за счёт добавок, но одновременно даёт много энергии. По словам исследователей, это может провоцировать переедание и набор веса.

Специалисты отмечают, что даже небольшие изменения в рационе способны менять пищевые привычки. Например, люди чаще выбирают полезные блюда, если они представлены первыми в меню.