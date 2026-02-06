Трамп выложил видео с Обамой в образе обезьяны

В ролике вновь повторяются ложные утверждения о том, что компания Dominion Voting Systems якобы помогла «украсть» победу Трампа на президентских выборах 2020 года. Эти заявления ранее многократно опровергались судами и официальными органами.

К утру пятницы видео собрало более тысячи отметок «нравится» на платформе Truth Social. В качестве музыкального фона использована песня The Lion Sleeps Tonight группы The Tokens. Ролик был опубликован незадолго до полуночи.

На видео присутствует водяной знак @XERIAS_X, который совпадает с названием аккаунта в X (бывший Twitter), поддерживающего Трампа и имеющего около 46 тысяч подписчиков. На это обратил внимание журнал Newsweek.

Резкую реакцию вызвало содержание ролика у представителей Демократической партии. Офис губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил с публичным осуждением.

«Отвратительное поведение президента. Каждый республиканец обязан осудить это. Немедленно», — говорится в заявлении офиса Ньюсома, опубликованном в X.

Сам Трамп пока не комментировал критику, вызванную публикацией видео.